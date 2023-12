De FIA heeft formeel vastgesteld dat de auto’s van 2026 de komende tijd nog niet getest mogen worden. Eerder maakte de FIA deze plannen al bekend. Nu zijn ze formeel opgenomen in de reglementen van volgend seizoen.

De komende twee jaar blijven de technische regels van de Formule 1 hetzelfde. Het is een voortzetting van de regels die in 2022 ingingen. Maar in 2026 zal er weer een nieuwe set regels in werking treden. Die nieuwe regels zijn voornamelijk gericht op de motoren, maar hebben ook betrekking op de grootte en het gewicht van de auto’s.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

De teams willen natuurlijk graag hun nieuwe ontwerp kunnen testen, zeker met zo’n grote verandering als in 2026 in zal gaan. Om iedereen een eerlijke kans te geven heeft de FIA besloten dat de teams deze nieuwe ontwerpen pas in 2025 mogen testen. Het gaat dan specifiek om aerodynamische tests. De FIA maakt wel een uitzondering voor het testen van de remsystemen. Uiteraard mogen de teams zelf nog wel bezig met het ontwerp van de nieuwe auto van 2026.

Naast deze regels rondom de tests voor 2026 zijn er nog een paar andere wijzigingen aan het reglement van volgend jaar. Er zijn nu meer dagen beschikbaar voor het testen van de banden. Deze tests mogen ook het hele jaar door worden gehouden, in plaats van alleen op specifieke momenten. Daarnaast gaat de FIA ook nieuwe tests houden voor het verminderen van de spray tijdens regenraces. Dat deed de organisatie eerder dit jaar ook al, alleen die resultaten stelden teleur.

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Openhartig gesprek met Max: ‘Sportief succes bepaalt niet mijn hele leven’

Exclusief interview: Jos Verstappen over pieken en dalen

Op bezoek bij Jens Munser: Zo wordt Max’ helm gespoten

Interview met Nico de Jong, het brein van Verstappen.com

Fotoreportage: Het jaar van Max door de lens van Peter van Egmond

Doe mee en win: De grote F1 fotoquiz met prachtige prijzen

Extra: dubbelzijdige megaposter Max met de kalender van 2024

Win gesigneerde F1-boeken en de EA Sports F1 Game 2023

Alles over de laatste twee GP’s van 2023 in Las Vegas & Abu Dhabi en nog veel meer!