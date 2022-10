De FIA heeft de regels omtrent de startvolgorde na meerdere gridstraffen verduidelijkt. Het bestuursorgaan zag zich daartoe genoodzaakt door de verwarring die eerder dit jaar ontstond in Italië.

Het duurde na de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië op Monza uren voordat er duidelijkheid was over de startvolgorde. Meerdere coureurs hadden een gridstraf voor die race, maar er was verwarring bij de teams over de manier waarop deze regels toegepast worden. Ook in België was er een lange tijd onduidelijkheid over de startvolgorde.

Om in de toekomst deze verwarring te voorkomen heeft de FIA per direct in het sportief reglement verduidelijking gegeven over de procedure voor het bepalen van de startvolgorde in het geval dat meerdere coureurs gridstraffen hebben.

Het proces begint met de zogenaamde ‘nominaal lege grid’. Dat zorgt ervoor dat de grid in fases opgebouwd kan worden. In de eerste fase wordt een ’tijdelijke startplek’ toegewezen aan coureurs die een gridstraf van vijftien plaatsen of minder hebben. Deze tijdelijke startplek is gelijk aan hun kwalificatieresultaat plus de som van de gridstraffen.

Mocht het dan zo zijn dat meerdere coureurs dezelfde gridstraf hebben, dan zal de langzaamste van die coureurs zijn positie behouden terwijl de snellere coureurs in volgorde van hun kwalificatieresultaat voor die coureur schuiven.

Zodra dit bepaald is krijgen coureurs zonder een gridstraf hun startplek toegewezen. Vervolgens schuiven de coureurs met een tijdelijke startplek in de grid om de lege plekken op te vullen. Coureurs met een gridstraf van meer dan vijftien plaatsen sluiten vervolgens achter deze coureurs aan, in volgorde van het kwalificatieresultaat.

Ten slotte kijkt de FIA dan nog naar de coureurs die in de kwalificatie niet geklasseerd zijn. Daarbij maakt de FIA onderscheid tussen drie verschillende soorten ‘niet-geklasseerde’ coureurs. Ten eerste de coureurs die in Q1 zijn gestrand en niet aan de 107 procentregel voldoen. In de tweede groep zitten coureurs die in Q1 geen rondetijd hebben genoteerd of wiens rondetijden allemaal geschrapt zijn. De laatste groep bevat coureurs die gediskwalificeerd zijn. Coureurs uit groepen 1 en 2 zullen dan op basis van hun resultaat in de derde vrije training een startplek aangewezen krijgen, voordat coureurs uit groep 3 aan de beurt zijn.