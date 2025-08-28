De FIA heeft voorafgaand aan het Dutch GP-weekend de maximale snelheid voor de pitstraat verhoogd. Waar coureurs eerst nog met maar zestig kilometer per uur de pitstraat in mochten duiken, is het dit jaar toegestaan om met tachtig kilometer per uur naar de garage te rijden. Het bestuursorgaan hoopt zo dat teams ook een tweestopsstrategie zullen overwegen tijdens de race op het circuit in de duinen.

In de voorgaande jaren was het niet toegestaan voor de coureurs om harder dan zestig kilometer per uur te rijden in de smalle pitstraat van Circuit Zandvoort. Doordat een coureur gemiddeld rond de 21,5 seconden verliest in de pitstraat van Zandvoort, werden teams ontmoedigd om onder droge omstandigheden meer dan één pitstop te maken tijdens de race. Door de toegestane snelheid in de pitstraat dit jaar te verhogen van maximaal zestig naar tachtig kilometer per uur hoopt de organisatie meer teams aan te sporen om ook een tweestopsstrategie te overwegen.

Zachtere banden

Ook de keuze van Pirelli om dit jaar zachtere banden mee te nemen naar het circuit in de duinen zou de tweestopper een aantrekkelijkere keuze moeten maken voor teams. De Italiaanse bandenleverancier nam in 2024 nog de C1-, C2- en C3-band mee als respectievelijk de harde band, mediumband en zachte band. In 2025 is de keuze echter gevallen op de C2-C3-C4-combinatie.

Pirelli viert dit weekend in Zandvoort hun 500ste Grand Prix in de Formule 1. De Italianen leveren al sinds 2011 als enige bandenleverancier het rubber voor de bolides, en brengt tijdens het Dutch GP-weekend een speciaal logo op de banden aan om de mijlpaal te vieren.

