FIA-voorzitter Mohammend Ben Sulayem heeft een aantal wijzigingen aan de FIA-statuten voorgesteld. Dat meldt de BBC op dinsdag, nadat het Britse medium een vertrouwelijk document heeft ingezien. De veranderingen zouden meer macht voor Ben Sulayem betekenen, en een kandidaatschap van Carlos Sainz sr. in de weg zitten.

Over de voorgestelde aanpassingen aan de FIA-statuten wordt volgende maand tijdens de FIA General Assembly gestemd. Het is niet de eerste keer dat de Emirati met wijzigingen komt, afgelopen december wilde Ben Sulayem er al voor zorgen dat hij minder verantwoording hoefde af te leggen.

Carlos Sainz sr.

De meeste controversiële wijziging lijkt erop gericht te zijn Carlos Sainz sr. van een kandidaatschap voor de rol van FIA-voorzitter af te houden. De huidige voorzitter zou voorstellen om het regeltje dat er “niets in het dossier van de kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor voorzitter staat dat hun professionele integriteit in twijfel trekt” toe te voegen. Sainz is de vader van Williams-coureur Carlos Sainz, en dat zou kunnen worden opgevat als belangenverstrengeling. De zaak kan dankzij de nieuw voorgestelde statuten bij de ethiekcommissie terechtkomen, en deze wordt aangestuurd door Ben Sulayem.

LEES OOK: Sainz Sr. bevestigt interesse om Ben Sulayem uit te dagen voor FIA-voorzitterschap: ‘Juiste moment’

Daarnaast wil de Emirati ook graag vier van de zestien leden van de senaat, dat de FIA bestuurt, voortaan direct benoemen. Momenteel draagt de FIA-voorzitter alleen kandidaten voor, waarna de overige twaalf leden hun goedkeuring moeten geven. Ben Sulayem stelt naar verluidt ook meteen voor dat de termijnen van FIA-leden, van onder meer de ethiekcommissie, in posities direct verbonden aan de FIA-voorzitter gelijk lopen aan de termijn van de voorzitter zelf. De Emirati hoopt zo op meer ‘continuïteit’. Echter is er hierdoor ook minder ruimte voor nieuwe ideeën van buiten de presidentiële kring.

Deadline

Verkiezingen voor het FIA-voorzitterschap vinden dit jaar plaats, en het einde van Ben Sulayems eerste termijn komt in zicht. Het laatste voorstel van de Emirati gaat over de deadline voor kandidaatstelling. De voorzitter wil deze naar voren halen, van de huidige 21 dagen voorafgaand aan de verkiezing naar 49 dagen. Het comité dat zich buigt over de nominaties zou zo langer de tijd hebben om kandidaten onder de loep te nemen. Volgens criticasters krijgen de leden echter zo ook langer de tijd om op zoek te gaan naar redenen om een kandidaatschap tegen te houden.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.