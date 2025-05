Carlos Sainz Snr. bevestigt zijn interesse om Mohammed Ben Sulayem uit te dagen voor het FIA-voorzitterschap. Deze week meldden bronnen rondom de rallycoureur al dat hij door meerdere sleutelfiguren uit de autosportwereld was benaderd voor een kandidaatschap, maar de viervoudig Dakar-winnaar onderschrijft het nu ook zelf. ‘Het is voor mij het juiste moment in mijn carrière om de stap te zetten’, vertelt de Madrileen.

Op woensdag schreef het Britse Autosport al dat Carlos Sainz Sr. erover zou nadenken om Mohammed Ben Sulayem uit te dagen voor het FIA-voorzitterschap, maar de Spaanse rallycoureur bevestigt dit nu zelf. De viervoudig Dakar-winnaar en vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz geldt voorlopig als enige uitdager van de controversiële Emirati. Ben Sulayem moet zijn eigen kandidatuur nog bevestigen.

De rallycoureur zegt al een tijdje na te denken over een gooi naar het FIA-voorzitterschap. “Deze mogelijkheid zit al een tijdje in mijn hoofd, niet heel diep, maar nu denk ik dat het voor mij het juiste moment in mijn carrière kan zijn om de stap te zetten”, vertelt Sainz Sr. aan Motorsport.com. De Spanjaard hoopt als eventuele FIA-voorzitter terug te kunnen geven aan de autosport die hem zoveel heeft opgeleverd. “Ik heb door de jaren heen veel ervaring opgedaan in deze sport en ik weet zeker dat ik nieuwe en interessante dingen kan brengen, om de sport en de autosportwereld te versterken en te ontwikkelen.”

De kandidatuur van Sainz wordt nu al gezien als een goede tegenhanger voor de controversiële Ben Sulayem. De Emirati ligt al langer onder vuur vanwege zijn manier van besturen. Zowel (voormalig) FIA-leden zelf, waaronder de recent afgetreden Robert Reid, als de coureurs hebben hun onvrede geuit over het beleid van Ben Sulayem. Sainz wordt daarentegen gezien als een ‘man van ernst en integriteit’, en een grootheid binnen de rallysport.

Belangenverstrengeling?

Het enige wat een eventuele kandidatuur van de Spanjaard in de weg kan zitten, is potentiële belangenverstrengeling. De zoon van Sainz Sr., Carlos Sainz Jnr., is namelijk coureur voor Formule 1-team Williams. De Spanjaard denkt echter zelf dat dat geen probleem zal zijn. “Ik heb mijn staat van dienst en mensen kennen me goed genoeg om te begrijpen dat dit geen probleem zal zijn”, vertelt Sainz.

“Uiteraard zal ik een stapje terug moeten doen wat betreft mijn rol bij Carlos en zijn carrière, maar dit is helemaal geen probleem”, vervolgt de Spanjaard. “Hij is geen kind meer, hij zit nu al tien jaar in de Formule 1 en we weten allebei dat als ik doorga met dit project, onze relatie natuurlijk zal veranderen. De FIA is een zeer serieuze entiteit en er zal geen belangenverstrengeling zijn.”

