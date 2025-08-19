Mohammed Ben Sulayem lobbyt voor een tweede termijn als FIA-voorzitter. Hij neemt het op tegen voormalig FIA-steward Tim Mayer, die zich in juli officieel verkiesbaar stelde en de aanval opende op de Emiratie. Ben Sulayem krijgt echter veel steun van internationale autosportbonden, de partijen die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het aanstellen van een nieuwe voorzitter. Op zijn Instagram-pagina deelde hij dinsdag een grote hoeveelheid steunbetuigingen.

“Ik ben echt ontroerd en krijg energie van de ongelooflijke steun van onze wereldwijde leden”, schreef Ben Sulayem bij alle steunbetuigingen die aan hem geadresseerd waren. “Jullie vertrouwen geeft me de kracht om door te gaan. Dank jullie wel.” De 63-jarige FIA-voorzitter deelde persoonlijke boodschappen van de Afrikaanse autosportbonden, de bonden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de Azië-Pacific-regio en tal van Latijns-Amerikaanse autosportclubs.

Wereldwijde steun

In hun steunbetuigingen spraken de verschillende bonden hun bewondering uit voor het leiderschap van Ben Sulayem. Daarbij lag de nadruk vooral op de manier waarop hij de FIA economisch heeft versterkt. “Een dergelijk financieel herstel vergroot niet alleen de geloofwaardigheid en veerkracht van onze wereldwijde organisatie, maar legt ook een stevigere basis voor blijvende investeringen in de autosport en de ontwikkeling van mobiliteit”, aldus de Afrikaanse clubs.

“Uw ambtstermijn heeft essentiële hervormingen in mobiliteit en autosport teweeggebracht”, voegden de Arabische clubs toe. “Deze worden gekenmerkt door meer transparantie, duurzaamheid en inclusiviteit. Uw inzet om alle regio’s te versterken, ongeacht hun omvang of geografie, heeft onze rol binnen de wereldwijde FIA-gemeenschap aanzienlijk versterkt.” De verkiezingen voor de volgende FIA-voorzitter vinden plaats op 12 december tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. De 245 aangesloten clubs – die de wereldwijde autosport vertegenwoordigen – wijzen dan een nieuwe voorzitter aan.



