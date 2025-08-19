Lewis Hamilton maakte dit jaar de spectaculaire overstap naar Ferrari. Na twaalf seizoenen trouwe dienst bij Mercedes gooide de zevenvoudig wereldkampioen het over de Italiaanse boeg. Waar sportieve successen vooralsnog uitblijven, blijkt Hamilton op commercieel vlak wél van grote waarde voor de Scuderia, zo rekenden Italiaanse media deze week uit. De Britse vedette zou in zijn eerste seizoenshelft de kas in Maranello flink hebben gespekt.

In een interview met La Gazzetta dello Sport noemde voormalig Ferrari-coureur Arturo Merzario de komst van Hamilton een ‘commerciële stunt’. Diezelfde sportkrant becijfert nu dat Merzario wel eens gelijk kan hebben. Uit de cijfers van de eerste seizoenshelft blijkt namelijk dat Hamilton de kassa aardig laat rinkelen bij Ferrari. Ondanks het gebrek aan successen op de baan, zou zijn komst al zo’n 70 miljoen euro extra winst hebben opgeleverd.

Lachen naar de bank

In de eerste helft van 2025 boekte Ferrari als bedrijf een nettowinst van 837 miljoen euro, een stijging van 9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoeveel het Formule 1-team genereert, specificeert het merk niet – de race-activiteiten vallen onder de bredere categorie sponsoring, commerciële contracten en branding. Toch spreekt de groei voor zich; tussen januari en juni steeg de omzet in dit segment van 313 naar 396 miljoen euro, mede dankzij nieuwe sponsordeals en een hogere bijdrage uit het Formule 1-prijzengeld.

LEES OOK: Ex-Ferrari-coureur: ‘Transfer Hamilton was commerciële stunt, 90% wilde hem niet’

Die stijgende lijn is al langer zichtbaar. Onder moederbedrijf Liberty Media zijn de inkomsten uit de Formule 1 sterk gegroeid, waardoor teams als Ferrari steeds meer geld uit de prijzenpot ontvangen. Daarnaast profiteert Ferrari van gunstige commerciële afspraken met FOM, als langst bestaande team in de sport.

Terug naar Hamilton. La Gazzetta rekende uit dat zijn komst de omzet van Ferrari jaarlijks met circa 50 miljoen euro verhoogt. Zo werd in april 2024, kort na de bekendmaking van de transfer, een lucratieve deal gesloten met titelsponsor HP. In combinatie met andere factoren zou Hamilton verantwoordelijk zijn voor een totale omzetgroei van zo’n 70 miljoen euro. Over zijn salaris bij de Scuderia kan men twisten, maar de kans is groot dat Ferrari een uitstekend rendement behaalt op deze investering – ook al blijft sportief succes voorlopig uit.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.