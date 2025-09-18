De FIA waarschuwt dat teams die de nieuwe Formule 1-regels voor 2026 proberen te exploiteren, zichzelf in gevaar brengen. Volgens FIA-topman Nikolas Tombazis zou het uitbuiten van de nieuwe reglementen gelijkstaan aan ‘zelfmoord’ voor teams die dit proberen.

“Wij hebben gekozen voor een andere aanpak dan in vergelijkbare situaties uit het verleden”, vertelt Tombazis tegenover FormulaPassion. “Allereerst hebben we de teams duidelijk gemaakt dat we het niet zullen tolereren als iemand mazen in de regelgeving probeert uit te buiten die ze voor ons verborgen hebben gehouden. Voor elke verduidelijking die door de teams wordt gevraagd, geldt: als wij van mening zijn dat de vraag wijst op een grijs gebied, dan zorgen wij ervoor dat er een opheldering naar alle teams wordt gestuurd,” licht hij toe. “Op dit moment is onze absolute prioriteit dat de regelgeving voor iedereen helder is.”

Tombazis schetst een scenario waarin teams met creatieve oplossingen komen zonder voorafgaande communicatie met de FIA – iets dat ze niet meer zullen accepteren. “Als een team met een oplossing komt op basis van een bepaalde interpretatie van de regels, zonder eerst om opheldering te vragen, dan zullen we daar geen gehoor aan geven. Als iemand een concept ontwikkelt op basis van een dubbelzinnige interpretatie, dan zou dat voor dat team gelijkstaan aan zelfmoord. Uiteraard kunnen we teams niet dwingen om met ons te communiceren, maar ik denk dat het ook in hun eigen belang is als ze dat wél doen. Als ze een hele auto bouwen rond een concept dat illegaal verklaard wordt, zal dat een ramp voor hen zijn.”

DAS als voorbeeld

Om zijn punt kracht bij te zetten verwijst Tombazis naar een bekende kwestie uit recente F1-geschiedenis: het Dual Axis System (DAS) van Mercedes. Het DAS-systeem liet coureurs het stuur naar zich toe trekken of wegduwen om de stand van de voorwielen te veranderen. Zo bleven de banden beter op temperatuur en sleten ze minder snel. Het innovatieve stuursysteem zorgde in 2020 voor veel ophef en uiteindelijk werd het vóór het seizoen 2021 verboden. “Ze vroegen pas of het legaal was nadat ze het hadden gedaan. Ze namen een risico. Wij hebben ervoor gezorgd dat we in de toekomst een soortgelijk scenario vermijden”, benadrukt Tombazis. “Als teams niet vooraf afstemmen of iets binnen de regels valt, lopen ze het risico dat de FIA het zal verbieden.”

