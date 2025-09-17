George Russell heeft het volste vertrouwen in de krachtbron van Mercedes richting het nieuwe motorreglement van 2026. Volgens de Brit is de motor van de Zilverpijlen nooit het zwakke punt geweest in de afgelopen jaren – en dat zal volgens hem ook in de toekomst niet veranderen. Toch betwijfelt de coureur of Mercedes volgend jaar de favoriet voor de titels zal zijn – immers rijdt klantenteam McLaren dan met dezelfde motor.

Het 2026-seizoen komt steeds dichterbij, en ook Mercedes is daarom volop bezig met de ontwikkeling van de krachtbron voor het nieuwe seizoen. “Ik heb super veel vertrouwen in de motor”, vertelt Russell tegenover Motorsport Week. “Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar kan ik me niet herinneren wanneer Mercedes, met misschien uitzondering van 2019, niet de beste motor in de Formule 1 had. Zelfs vóór de reglementswijzigingen, in het V8-tijdperk, denk ik dat de Mercedes-motor waarschijnlijk ook de meest competitieve van het veld was. Dus ik heb absoluut veel vertrouwen in de organisatie in Brixworth.”

Zelfde motor, andere concurrentie

Toch benadrukt Russell dat het motorvoordeel niet exclusief is voor Mercedes. Andere teams – waaronder het dominante McLaren – zullen met dezelfde krachtbron aan de start verschijnen. “Bij Mercedes weten we natuurlijk dat ook McLaren met dezelfde motor zal rijden. Daarnaast krijgt ook Alpine de motor, en zelfs klantenteam Williams kan volgend jaar heel sterk zijn”, erkent Russell. “Ook al hebben we vertrouwen in een sterke krachtbron, het betekent niet automatisch dat wij de favoriet voor de titels zullen zijn.”

Russell waarschuwt dan ook dat Mercedes niet uitsluitend op het motorvermogen kan rekenen. “Je kunt niet achteroverleunen, want er zijn genoeg teams op de grid die met dezelfde motor rijden,” voegt hij eraan toe. “We moeten scherp blijven, en uiteindelijk is het zo dat we de afgelopen vier jaar geen kampioenschappen hebben gewonnen — en dat lag niet aan de motor. Daar zijn we ons heel goed van bewust.”

