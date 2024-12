De FIA kondigt op dinsdag aan een volgende stap op het gebied van duurzaamheid te gaan zetten. Het bestuursorgaan verplichtte eerder al vanaf het 2026-seizoen alle Formule 1-teams om met ‘honderd procent duurzame brandstoffen’ te rijden. De FIA hoopt nu met een nieuw certificeringsprogramma erop toe te zien dat de renstallen dat ook echt gaan doen.

De FIA kondigde al in 2020 aan om duurzame brandstoffen in de koningsklasse te introduceren. De toezichthouder is inmiddels hard op weg om dat doel ook voor het 2026-seizoen te bereiken. Het bestuursorgaan verplicht alle Formule 1-teams om vanaf dan alleen nog maar ‘honderd procent duurzame brandstof uit Advanced Sustainable Components’ te gebruiken. Deze componenten moeten afkomstig zijn uit niet-eten-gerelateerde biomassa, hernieuwbare grondstoffen van niet-biologische oorsprong of gemeentelijk afval.

Om ervoor te zorgen dat de brandstof inderdaad aan deze eisen voldoet, introduceert de FIA een certificeringsprogramma. Samen met Zemo Partnership zet het bestuursorgaan de Sustainable Racing Fuel Assurance Scheme (SRFAS) op. Met dit plan hoopt de FIA te garanderen dat de samenstelling van de Formule 1-brandstoffen aan de strenge criteria voldoet. Zo zal het bestuursorgaan niet alleen kijken naar de herkomst van alle componenten, maar ook de hoeveelheid uitstoot meten en controleren. Alleen als de brandstof aan alle strenge eisen voldoet, wordt het door de FIA gecertificeerd.

Volgende stap

“Alternatieve brandstoffen zijn de volgende stap (voor de FIA, red.) en vandaag brengen we een belangrijk deel van onze duurzaamheidsvisie tot leven met de beschikbaarheid van een FIA-gecertificeerde duurzame brandstof”, licht FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem het nieuws toe in het officiële persbericht. “Deze innovaties op het circuit blijven bijdragen aan veranderingen op de weg die invloed hebben op ieder van ons in ons dagelijks leven.”

