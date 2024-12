Lewis Hamilton rijdt dit weekend zijn allerlaatste Grand Prix als Mercedes-coureur. De Brit is al meer dan een decennium in dienst bij de Duitse renstal én heeft zes wereldtitels gewonnen als coureur voor het team. De FIA wil daarom het afscheid van Hamilton bij Mercedes niet zomaar voorbij laten gaan. Het bestuursorgaan maakt bekend dat de coureur na de race in het zonnetje wordt gezet, ongeacht zijn finishplaats.

De Brit start als zestiende aan zijn laatste race in dienst van Mercedes. De kans op een podiumplaats is daardoor klein, maar de zevenvoudig wereldkampioen mag toch sowieso het podium op. De FIA heeft Lewis Hamilton goedkeuring gegeven om samen met de top-drie het podium te betreden zodra in Abu Dhabi de finishvlag is gezwaaid.

Mee naar het podium

“Na het zwaaien van de geblokte vlag moeten de top drie-coureurs en de coureur van auto 44 (Hamilton, red.), indien buiten de top drie, op de baan blijven, zich naar de achterkant van het veld begeven en direct naar de grid gaan, waar er gelegenheid is voor kampioenschapsvieringen als ze dat willen”, staat in de officiële verklaring. “Na deze vieringen moeten ze doorgaan naar het startlichtportaal waar ze de 1, 2, 3 borden zullen vinden.” Op het bijgeleverde document is ook te zien dat er tijd is voor de zogenoemde ‘donuts’.

LEES OOK: Wolff verontschuldigt zich aan Hamilton: ‘Hebben hem volledig in de steek gelaten’

Hoewel Hamilton hoopt om gewoon als één van de coureurs op het podium aan de festiviteiten mee te doen, is de kans daarop niet heel groot. De Brit start de Grand Prix van Abu Dhabi achteraan de grid, nadat hij op de zaterdag niet verder kwam dan Q1 in de kwalificatie. Een losgeraakt paaltje kwam onder zijn W15 klem te zitten, waardoor Hamilton vier tienden van een seconde verloor in de laatste sector.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!