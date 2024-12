Lewis Hamilton zag tijdens de kwalificatie in Abu Dhabi zijn kans op nog een laatste podiumplaats met Mercedes in rook opgaan. De zevenvoudig wereldkampioen lag, mede door een losgeraakt paaltje, in Q1 al uit de sessie. Mercedes-teambaas Toto Wolff kan zich alleen maar verontschuldigen tegenover de vertrekkende coureur.

Mercedes nam tijdens de laatste kwalificatiesessie van de Brit voor het team een gewaagd besluit en stuurde Hamilton pas laat de baan op in Q1. De zevenvoudig wereldkampioen reed vervolgens per ongeluk over een paaltje, dat eerder los was gereden door Kevin Magnussen. Hamilton begint daardoor achteraan in het veld aan zijn laatste race voor Mercedes. Teambaas Toto Wolff steekt de hand in eigen boezem voor de pech van Hamilton.

“Ik moet mijn excuses aanbieden aan Lewis”, zegt Wolff tegen de aanwezige media in Abu Dhabi. “En ook aan iedereen in het team die zo hard heeft gewerkt om er voor hem een geweldig einde van te maken. Hij was de snelste met de set-up die we hadden gekozen.”

“We hebben hem volledig in de steek gelaten. Een idiote fout om niet eerder te gaan. Onvergeeflijk, onvergeeflijk! Ik ben zelden zo somber geweest over wat er is gebeurd”, vervolgt de Oostenrijker. Het is de tweede keer in de laatste vier races dat Hamilton er in Q1 van de kwalificatie uit ligt. “Misschien is het een samenvatting van de laatste races die we met hem hebben gereden”, geeft ook Wolff toe over de tegenvallende resultaten van Hamilton. “Maar dit is de ergste, omdat het gewoon idioot was.”

Wolff gelooft wel dat Hamilton beter had kunnen kwalificeren als het paaltje niet onder de W15 klem had gezeten. “Onze meest waardevolle coureur ooit, de grootste coureur van deze sport gaat eruit in Q1 omdat we een fout maken. Het verpest onze nalatenschap niet, maar ik kan alleen maar sorry tegen hem zeggen”, besluit de teambaas.

