Lewis Hamilton kende een dramatische kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi. De zevenvoudig wereldkampioen werd verrassend uitgeschakeld in Q1. Een losliggende bollard kwam onder zijn auto terecht, waardoor hij zijn snelle rondje moest afbreken. Achteraf leek Hamilton, die de afgelopen weken al een gebrek aan motivatie toonde, niet heel warm of koud te worden van het teleurstellende resultaat.

“Ik had gewoon domme pech, maar dat is oké,” reageerde Lewis Hamilton tegenover Sky Sports. “We hadden de auto goed staan na de training; het voelde alsof een podium dit weekend mogelijk was. Maar de timing van de sessie werkte niet in ons voordeel. Ik was als laatste op de baan en eindigde achter een Alpine, waardoor ik gewoon te weinig tijd overhield.” In zijn laatste poging om bij de snelste vijftien te komen, sloeg bovendien het noodlot toe. Kevin Magnussen reed een paaltje los, dat vervolgens onder de vloer van Hamiltons auto vast kwam te zitten. De Mercedes-coureur brak zijn snelle ronde af en werd geëlimineerd.

Door de gridstraffen van Charles Leclerc en Alexander Albon start Lewis Hamilton uiteindelijk als zestiende. Hoewel hij alle hoop op een podium heeft laten varen, blijft hij vastberaden om zijn laatste race met Mercedes positief af te sluiten. “Ik blijf het proberen,” vertelde hij. “De auto voelt dit weekend veel beter aan; hij is echt prettiger om mee te rijden. Mijn verwachtingen waren hoog, maar dit is nu eenmaal hoe het is. Ik blijf gefocust en kijk wat ik kan doen in de race.”

