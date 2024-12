Lewis Hamilton strandt tijdens de kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi al in Q1! In zijn laatste zaterdagsessie namens Mercedes gooit een losliggend paaltje roet in het eten. Kevin Magnussen rijdt een bollard los, die vervolgens onder de vloer van Hamiltons auto vast komt te zitten. Het is niet het souvenir waarop de zevenvoudig wereldkampioen dit weekend had gehoopt.

Bekijk de beelden hieronder:

