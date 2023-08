Dat oud-coureurs vol lof zijn over Max Verstappen is al meer dan eens duidelijk geworden. Onder hen nu ook Giancarlo Fisichella. De Italiaan stelt in een interview dat hij erg onder de indruk is van de dominantie van de Nederlander: hij verkiest Verstappen boven Hamilton.

Fisichella prijst de Nederlander in gesprek met Corriere della Sera. Verstappen, zo meent de Italiaan, is van uitzonderlijke klasse, een coureur die je niet vaak tegenkomt. Al eerder sprak Fisichella uit dat Lewis Hamilton wat hem betreft tot dezelfde categorie behoort.

Maar wie zou de oud-coureur opnemen in zijn team als hij de keuze zou hebben tussen van de zevenvoudige wereldkampioen uit Engeland of de tweevoudig wereldkampioen uit Nederland? “Verstappen”, luidt het duidelijke antwoord.

“Max heeft net iets meer dan Hamilton”, vervolgt Fisichella, die op de enorme dominantie van Verstappen wijst in de sport op dit moment. “Hij geeft de indruk dat hij met één hand rijdt.”

