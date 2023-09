De fouten bij Charles Leclerc komen volgens Emerson Fittipaldi door de druk die de Monegask voelt binnen Ferrari. De tweevoudig wereldkampioen analyseert bij Tuttosport dat Leclerc daar veel meer last van heeft dan zijn teamgenoot Carlos Sainz. Dat beïnvloedt, gelooft Fittipaldi, de resultaten van de Monegask.

Voor het thuispubliek op Monza kon Ferrari een mooie show neerzetten. Pole position en een podiumplek voor Carlos Sainz en een sterke prestatie van Charles Leclerc, die als vierde eindigde. Voor Sainz was het zijn eerste podium van het jaar. Leclerc heeft er al drie op zijn naam gezet dit seizoen. Doordat Leclerc echter ook vaker is uitgevallen, gaan beide Ferrari-coureurs nek aan nek in het kampioenschap.

Volgens Emerson Fittipaldi heeft dat uitvallen van Leclerc een logische reden: Leclerc ervaart meer druk. Waar Sainz pas in 2021 bij Ferrari kwam en daarvoor eigenlijk niets met het team te maken had, is Leclerc volledig met het merk verbonden. Ferrari financierde zijn junioren-carrière en haalde hem naar het F1-team zodra de kans zich voordeed. De tifosi hebben dezelfde voorliefde voor Leclerc overgenomen, wat hem de bijnaam ‘il Predestinato’ (de uitverkorene) heeft opgeleverd. Leclerc wordt al jaren impliciet en expliciet beschouwd als de toekomst van Ferrari, en dat maakt het niet makkelijker voor de coureur volgens Fittipaldi.

“Naar mijn idee staat Leclerc onder meer druk dan Sainz”, stelt de Braziliaan. “Hij wil dingen bereiken die niet lukken, terwijl Sainz stabieler presteert tijdens de race. Dit kan zorgen voor een bepaalde druk in het team, en dat kan dingen best moeilijk maken voor Leclerc als het op mentale gesteldheid aankomt. Hij moet kalmer blijven, dan maakt hij ook minder fouten.”

