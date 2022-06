Onze columnist Noël Ummels was één van de eersten die Jos en Max Verstappen samen interviewde. Dit verhaal stamt uit 2007 en is vijftien jaar na dato de moeite van het lezen meer dan waard. “Max vindt het niet meer dan normaal om naar de Formule 1 te gaan, omdat zijn vader daar ook heeft gezeten!”

Jos Verstappen is de nuchterheid zelve, ook over de verbluffende prestaties op de kart van zijn zoon. Hij is niet het type voetbalvader dat langs de lijn zijn zoon tot halfgod bombardeert als het goed gaat en uitkaffert op mindere momenten. “Het moet wel leuk blijven. Je kunt ook drie keer per week met hem gaan trainen, maar dan maak je zo’n mannetje kapot. Die jongens moeten ook nog gewoon naast de baan een potje gaan voetballen en dat doen ze gelukkig ook. Max is heel gedreven en hij wil altijd graag, maar misschien zegt hij op z’n vijftiende wel dat hij gaat tennissen. Ook goed.”

Foto: Peter van Egmond

Zelf denkt Max, die pas tien jaar is maar al sinds zijn vierde kart, van niet. “Nee, ik wil graag blijven karten.” Want ooit wil hij in de voetsporen van zijn vader treden en overstappen naar de autosport. Hij kent ze ook wel, de zonen van in de Formule 1: Nelson Piquet, Nico Rosberg. Ook de namen van andere kopstukken als Kimi Räikkönen en Fernando Alonso schudt hij zo uit zijn mouw. “Maar”, zegt hij, “ik ben zelf fan van Hamilton.”

Het gehele verhaal is te lezen in de Vaderdagspecial van FORMULE 1 Magazine. Het thema vader en zoon loopt als een rode draad door het nummer met onder meer een interview met Jos en Max Verstappen, in 2022 én in 2007 dus. Maar ook komen kartvaders Lammers, Coronel en Bleekemolen aan het woord over hun dagen langs het circuit.

s