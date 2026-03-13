Flavio Briatore heeft bevestigd dat Mercedes één van de partijen is die meedingt naar een minderheidsbelang in Alpine. Tegelijkertijd relativeert hij de impact voor de Franse renstal, mocht minder dan een kwart van de aandelen in handen komen van onder andere Toto Wolff. Briatore benadrukte dat er meerdere potentiële kopers zijn en dat de uiteindelijke partij slechts beperkte invloed zal hebben.

Het is al geruime tijd bekend dat de Amerikaanse investeringsgroep Otro Capital zijn minderheidsbelang in Alpine wil verkopen. Het gaat om een aandelenpakket van 24 procent. Christian Horner is één van de partijen die zich wil inkopen bij Alpine, al kreeg de voormalig Red Bull-teambaas onlangs concurrentie van een oude rivaal. Ook Mercedes, dat sinds dit jaar motoren levert aan het team uit Enstone, dingt mee naar de aandelen. Dat bevestigde Flavio Briatore tijdens een FIA-persconferentie in China.

“Elke dag is een nieuwe situatie”, zei hij vrijdag in Shanghai. “Ik weet niet wat de laatste ontwikkelingen zijn. Maar ik weet wel dat er onderhandelingen gaande zijn met Mercedes, niet met Toto (Wolff, red.), maar met Mercedes zelf. We zullen zien. Op dit moment zijn er drie of vier potentiële kopers”, onthulde de Italiaan. “Vergeet niet dat het hier gaat om het aandeel van Otro, dus Alpine heeft er niets mee te maken. Het gaat om het aandeel van een Amerikaanse investeerdersgroep. Zij willen hun 24 procent verkopen en er zijn een aantal kandidaten die bereid zijn een deal te sluiten.”

Mercedes aast op een bijrol

Briatore bagatelliseerde de strategische waarde van het aandeel voor Mercedes en stelde dat het belang slechts beperkte invloed zal hebben. “Red Bull heeft hier de afgelopen vijftien jaar al een voortrekkersrol in gespeeld”, doelde hij op de verhoudingen tussen Red Bull en zusterteam Racing Bulls. “Ik kan vertellen dat Mercedes één van de geïnteresseerde partijen is. Maar in een normale situatie zal het bedrijf dat 75 procent van de aandelen bezit (moederbedrijf Renault, red.) de dienst blijven uitmaken. De kleine aandeelhouders spelen slechts een bijrol. Dat is de realiteit.”

Hij wees erop dat een aandeel in een ander team voor Mercedes niet ongebruikelijk zou zijn en dat het niet automatisch een machtsovername inhoudt. Briatore onderstreepte bovendien dat hij zelf geen plannen heeft om in te stappen en dat zijn rol beperkt blijft tot adviseren. “Nee”, antwoordde hij op de vraag of hij zelf geïnteresseerd was in een aandeel. “Ik kijk gewoon toe hoe de situatie zich ontwikkelt en houd in de gaten wat er gebeurt. Wij hebben op dit moment geen contact met Toto.”

