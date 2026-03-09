Het is publiek geheim dat ex-Red Bull-teambaas Christian Horner een rentree wil maken in de Formule 1. Sinds enkele maanden zou hij azen op een minderheidsaandeel in Alpine, in de hoop een leidersrol te krijgen bij het team uit Enstone. Naar verluidt ambieert hij eenzelfde positie als Toto Wolff, die naast teambaas ook CEO en aandeelhouder is van Mercedes’ F1-team. Laatstgenoemde zou echter ook interesse hebben in het Alpine-belang. Gaat Wolff zijn oude rivaal dwarsbomen?

Horner aast al een tijdje op het aandelenpakket van Otro Capital. De investeringsgroep bezit sinds enkele jaren 24 procent van de aandelen van Alpine, maar zou deze inmiddels van de hand willen doen. Topadviseur Flavio Briatore bevestigde tijdens de teampresentatie dat Horner één van de partijen is die nu onderhandelt met Otro. De verkoop moet echter wel worden goedgekeurd door moederbedrijf Renault, dat grootaandeelhouder is in het team.

Toto Wolff dwarsboomt Horner?

Volgens de Britse krant The Telegraph zijn er echter meer kapers op de kust. Horner zou concurrentie krijgen van Toto Wolff, die eveneens probeert de aandelen van Otro Capital over te nemen. Alpine heeft sinds dit jaar al nauwe banden met Mercedes; de Fransen racen met motoren en versnellingsbakken van de Duitse fabrikant. Een woordvoerder wilde niet verder uitweiden over de geruchten: “Mercedes is een belangrijke strategische partner van Alpine en we worden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.”

Met deze geruchten laait een oude vete op: Christian Horner en Toto Wolff waren lange tijd aartsrivalen. Het Red Bull onder Horner zocht voortdurend de confrontatie met het Mercedes van Wolff, en andersom. Met name tijdens de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar ook tijdens de latere dominantie van Verstappen en Mercedes’ interesse in de Nederlander, kwamen beide teambazen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

