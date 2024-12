FORMULE 1 Magazine legde in de paddock na de vierde wereldtitel van Max Verstappen drie prangende vragen voor aan een bont gezelschap van kenners, onder wie Flavio Briatore. Het leidde tot bijzondere inzichten. Vandaag, in deel 1 van 4, de Italiaan aan het woord.

Is de titel van Max Verstappen ooit in gevaar geweest?

Briatore: “Nee. Max Verstappen die kampioen wordt, dat wist ik en dat zag ik. Waarom? Dat is heel simpel. Omdat Max Verstappen de beste is. En dan word je óók kampioen in moeilijke jaren. Het was misschien niet eenvoudig met de auto van Red Bull dit jaar, maar de kwaliteit van de coureur geeft dan de doorslag. Dat zie je bij Verstappen.”

Alain Prost en Sebastian Vettel wonnen ook vier titels. Die laatste deed dat, net als Verstappen, in vier opeenvolgende jaren bij Red Bull. Wie is er beter?

Briatore: “Er zijn naast Verstappen al heel veel goede kampioenen geweest in al die jaren. Zoals je weet, is dat moeilijk vergelijken. Maar ik zei al: Verstappen is dit seizoen terecht kampioen, omdat hij de beste is. En mensen moeten dan zelf maar kiezen of hij beter is dan Vettel.”

Is Lando Norris volgend jaar weer Verstappens grootste uitdager?

Briatore: “Het probleem voor Norris ten opzichte van Verstappen was dit seizoen de onervarenheid. Hij is nog jong, te jong misschien zelfs wel. Volgend jaar gaat het misschien wel beter. De ervaring van dit seizoen kan dan in elk geval helpen.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)