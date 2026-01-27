Alpine-topadviseur Flavio Briatore heeft duidelijke verwachtingen uitgesproken voor Franco Colapinto aan de vooravond van diens eerste volledige F1-seizoen. Ondanks een moeizaam 2025, waarin de Argentijn geen punten wist te scoren en het moest afleggen tegen teamgenoot Pierre Gasly, blijft het vertrouwen intact. Volgens Briatore is het nu tijd voor de volgende stap, te beginnen bij de kwalificaties.

“Vorig jaar was Colapinto’s eerste jaar in de Formule 1”, legde Flavio Briatore uit tijdens de season launch van Alpine in Barcelona. “Er waren veel verwachtingen, dit en dat. Niet alles werd goed aangepakt.” De topadviseur ziet een duidelijke verandering bij zijn coureur richting 2026. “Dit jaar zie je Franco’s gezicht, hij is veel volwassener. Hij is niet meer het kind van vorig jaar.” Een heikel punt voor Colapinto waren de kwalificaties, waarin hij vaak achterin het veld belandde. In de races kon hij het tempo van de meer ervaren Gasly volgen, maar over één snelle ronde kwam hij tekort.

‘Alles gedaan wat mogelijk is’

Volgens Briatore was het verbeteren van Colapinto’s kwalificatiesnelheid een topprioriteit gedurende de winter. “We hebben deze winter veel tijd met hem doorgebracht”, legde hij uit. “Franco’s grootste probleem was de kwalificatie, want in de race was hij net zo snel als Pierre (Gasly, red.).” Volgens de Italiaan draait het vooral om rust en vertrouwen achter het stuur. “Hij moest de auto gewoon besturen en kwalificeren op basis van zijn talent, niet op basis van emotie. Op dat vlak ontwikkelt hij zich nog verder. We hebben ontzettend veel tijd in de simulator doorgebracht en alles gedaan wat mogelijk is.”

LEES OOK: Gasly openhartig over Red Bull en hernieuwde ambitie bij Alpine: ‘Wil winnen’

Colapinto onderschrijft die boodschap en weet dat 2026 een sleuteljaar wordt, zeker nu Alpine met een nieuwe motor aan de start verschijnt en kan profiteren van de ingrijpende reglementswijzigingen. “Als team zijn er geen excuses meer”, vulde de jonge Argentijn aan. “De motor is veranderd en de reglementen zijn aangepast. Nu moeten we aan de slag en prestaties leveren. Vorig jaar richtten we ons al vroeg op 2026, en nu is 2026 aangebroken. Het is tijd om de resultaten te behalen die het team verdient.” Hij kijkt vol vertrouwen uit naar het aankomende seizoen. “Iedereen heeft keihard gewerkt. Hopelijk is het een snelle auto. Hij ziet er goed uit, hopelijk is hij snel, en kunnen we de gewenste resultaten behalen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.