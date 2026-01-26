Volgens Flavio Briatore was de overstap naar Mercedes-motoren een absolute voorwaarde voor zijn terugkeer naar Alpine. Het team heeft zijn eigen motorprogramma in Viry-Châtillon

opgeheven om klant te worden van de Silberpfeile. Deze beslissing drukt kosten en biedt bovendien meer kansen voor een competitief 2026. Na jaren achter te hebben gelopen op de topteams in de Formule 1 zou dit een cruciale stap zijn voor het Franse team.

De keuze om de motorfabriek in Frankrijk te ontlasten van Formule 1-bezigheden, werd oorspronkelijk medio 2024 genomen door voormalig Renault-CEO Luca de Meo. De beslissing stuitte logischerwijs op kritiek en protest van werknemers. Inmiddels durft Alpine-topadviseur Flavio Briatore toe te geven dat zijn terugkeer naar het team afhankelijk was van een overstap op Mercedes-motoren.

‘Wilde alleen met de allerbeste in gesprek’

“Op het moment dat Luca de Meo het had over een terugkeer naar het team, was er voor mij maar één voorwaarde; een Mercedes-motor”, zo verklaarde hij tegenover de media tijdens de season launch in Barcelona. “Er was geen plan B, er was maar één plan, ik wilde per sé een Mercedes-motor. Op dit moment moet je simpelweg met de beste mensen samenwerken. En de samenwerking met Mercedes is vooralsnog zeer veelbelovend; het verraste me enigszins, we hebben een fantastische werkrelatie. Dat is precies wat we nodig hebben. Ik wilde hoe dan ook alleen het gesprek aangaan met de besten. De op één na beste? Geen interesse.”

Volgens Briatore betekent de samenwerking met Mercedes dat Alpine – dat de afgelopen jaren worstelde met de competitiviteit – geen excuses meer heeft. Vorig jaar richtte het team de blik al snel naar 2026 en nam het genoegen met de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Die focus op 2026 heeft het team volgens Briatore veel vertrouwen gegeven voor het komende seizoen. “Als we waren doorgegaan met de ontwikkeling voor 2025, waren we misschien op de negende plaats geëindigd”, zei hij onverschillig. “We hebben gewoon alles in 2026 gestopt. Als ik straks aan de start sta, hoef ik me tenminste niet meer af te vragen hoeveel tienden we achterstaan. Sowieso heeft niemand het dan meer over de motor, noch de versnellingsbak. Dat zijn tenminste twee problemen waar we ons geen zorgen meer over hoeven maken.”

