Met een lange en zorgvuldig opgestelde brief waarin de gedupeerde fans geen excuses worden aangeboden, hebben Renee Wilm (CEO Las Vegas GP) en Stefano Domenicali (topman rechtenhouder FOM) de gang van zaken bij de memorabele openingsdag van het evenement toegelicht.

“De veiligheid van onze coureurs, personeel en fans is onze topprioriteit”, schrijft het duo. Nadat een losgeslagen putdeksel de auto’s van Carlos Sainz en Esteban Ocon na ruim acht minuten in de eerste trainingssessie flink beschadigde, werd die direct afgebroken. Alle putdeksels werden vervolgens gecontroleerd en hersteld, een operatie die vijf uur duurde. Om half drie ’s nachts startte VT2, om vier uur eindigde die. “We bedanken iedereen voor hun geduld”, aldus Domenicali en Wilm.

In de brief legt het duo op verzachtende toon uit dat het probleem met losgeslagen putdeksels in het verleden bij andere GP’s ook heeft gespeeld. Verder wordt toegelicht waarom besloten is het publiek naar huis te sturen: om veiligheidsredenen, het feit dat veel personeel er al een (te) lange werkdag op had zitten en ten derde omdat men bezorgd was over het transport van veel medewerkers naar de hotels. De buschauffeurs zitten wettelijk aan maximumtijden vast. “We moesten balanceren vanwege de vele belangen.”

Excuses worden in de brief niet uitgesproken, waarschijnlijk uit voorzorg indien er door gedupeerde fans een rechtszaak tegen de organisator wordt aangespannen. “We weten dat het voor iedereen een teleurstelling was, maar we hopen dat de fans op basis van deze uitleg begrip hebben voor ons besluit. We zijn allemaal wel eens naar evenementen geweest, zoals een concert, wedstrijden en zelfs andere Formule 1-races, die door weersomstandigheden of technische problemen zijn geannuleerd.”

Voor de gedupeerde fans biedt FOM een sigaar uit eigen doos. De rechtenhouder heeft kaarthouders voor de donderdag een merchandise-voucher van 200 dollar beloofd. Die kan gebruikt worden kleding of andere gepatenteerde voorwerpen te kopen van de Las Vegas Grand Prix, een race die door FOM wordt georganiseerd en gepromoot.