Ford-topman Mark Rushbrook stelt het team van Red Bull gerust. De Oostenrijkers zijn druk bezig met de ontwikkeling van hun eerste eigen krachtbron voor het 2026-seizoen, en de zorg bestaat dat deze een achterstand zal hebben op de motoren van de meer ervaren concurrentie. Rushbrook verwacht echter maar een ‘minimale’ achterstand voor de verbrandingsmotor van Red Bull Powertrains.

Nog maar een paar weken en dan staat Red Bull voor het eerst met haar eigen krachtbron op het circuit. Tijdens de testdagen in Barcelona eind januari is het moment van de waarheid: werpt Red Bulls motorproject, in samenwerking met Ford, zijn vruchten af? Hoewel dat nog de grote vraag blijft voor de Oostenrijkers, stelt Ford-topman Mark Rushbrook het team alvast gerust.

Red Bull-hoofdingenieur Paul Monaghan liet eerder doorschemeren dat de verbrandingsmotor mogelijk iets achterloopt op die van de concurrentie. De krachtbron voor 2026 is namelijk niet volledig opnieuw uitgevonden in vergelijking met eerdere regelgeving. “Dat verschil zal echter minimaal zijn, denk ik”, vertelt Rushbrook aan Motorsport.com, wanneer de potentieel minder sterke verbrandingsmotor ter sprake komt. “Want ja, andere fabrikanten hebben jarenlange ervaring, maar met de regels voor 2026 is het net even anders.”

Compensatie

Volgens Rushbrook heeft Red Bull daarnaast ook de optie om een eventuele achterstand op gebied van de verbrandingsmotor op een andere manier te ondervangen. “We hebben ook veel ervaren mensen uit verschillende programma’s bij elkaar gebracht”, vervolgt de topman. “Dus zelfs als we een beetje achterlopen met de verbrandingsmotor, denk ik dat het niet veel zal zijn en dat we dat op alle andere gebieden kunnen compenseren.”

