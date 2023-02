De bezorgdheid onder coureurs was groot toen de FIA in de nieuwe versie van het internationaal sportreglement een regel vastlegde waarin staat dat coureurs toestemming moeten krijgen van de FIA om politieke statements te maken. Formule 1-baas Stefano Domenicali licht de regel toe en benadrukt dat zij de coureurs niet de mond willen snoeren.

De FIA introduceerde in de herziene versie van het internationaal sportreglement enkele nieuwe regels, waaronder 12.2.1.n. Daarin staat dat het ‘verboden is om politieke, religieuze of persoonlijke statements te maken die met name in strijd zijn met het algemene beginsel van neutraliteit dat de FIA krachtens haar statuten voorstaat, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA’.

Dat leidde tot verontwaardiging bij coureurs, waaronder Alexander Albon, Valtteri Bottas en Max Verstappen. De afgelopen jaren hebben coureurs zich uitgesproken over zaken die hen aan het hart gaan, maar dat zou met deze nieuwe regel lastiger worden omdat er toestemming vereist is. Formule 1-baas Stefano Domenicali zegt de coureurs te begrijpen, maar benadrukt dat het vooral om respect gaat,

“We hebben WeRaceAsOne opgericht om discussies te voeren en ons platform op de juiste manier te gebruiken”, legt Domenicali uit in gesprek met Sky Sports. “Het is niet zo dat we een coureur willen beletten om met de gemeenschap te communiceren, maar het is een kwestie van respect.”

“Waar ik geen fan van ben, is wanneer je iets zegt om iemand anders aan te vallen, dat is verkeerd”, stelt Domenicali. “Maar het gaat ook om respect voor de partners met wie je samenwerkt. Je moet de balans vinden.”

Domenicali verzekert dat ‘niemand daar een stokje voor zal steken’, tenzij de coureur politiek gaat zijn. “We zitten in een sport, maar om de aandacht te vestigen op bepaalde onderwerpen die vandaag de dag centraal staan, dat zal volgens mij geen probleem zijn en ik weet zeker dat de FIA die mening deelt.”

Daarom zal er ook ‘geen verandering’ plaatsvinden ten opzichte van voorgaande jaren, stelt de Formule 1-baas. “Daardoor krijgen we de kans om op de juiste manier over iets meer dan de sport te praten. Er zijn plekken waar je dat kunt doen, maar je moet ook respect hebben voor je partners”, aldus Domenicali.

