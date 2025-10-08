Hoe is het om rijles te krijgen van een Formule 1-coureur? De koningsklasse geeft zelf via een nieuwe videoserie op YouTube antwoord op die vraag door Carlos Sainz, George Russell, Oliver Bearman en Oscar Piastri rijles te laten geven aan presentatrice Amelia Dimoldenberg. Op de eerste beelden is alvast te zien dat dat niet altijd goed gaat.

De Formule 1 maakt de nieuwe YouTube-serie, met de titel Passenger Princess, in samenwerking met presentatrice en YouTube-ster Amelia Dimoldenberg. De Britse is de bedenkster van de bekende YouTube-serie Chicken Shop Date. In de nieuwe serie is te zien hoe Dimoldenberg – nog niet in het bezit van een rijbewijs – rijles krijgt van Formule 1-coureurs Carlos Sainz, George Russell, Oliver Bearman en Oscar Piastri. De afleveringen – die vanaf 15 oktober op het YouTube-kanaal van Dimoldenberg zullen verschijnen – werden al tijdens het GP-weekend in België opgenomen.

“Het is altijd al mijn droom geweest verhalen te vertellen en samen te werken met geweldige partijen”, vertelt de presentatrice in het officiële persbericht. “Ik ben er trots op dat ik met zo’n iconisch merk als de Formule 1 mag werken aan deze serie.” Op de eerste beelden is alvast te zien hoe de coureurs niet altijd even ontspannen naast Dimoldenberg zitten. “Stuur alsjeblieft naar rechts”, smeekt Sainz aan de Britse, terwijl Russell bijna uitschreeuwt: “Nu remmen!”.

Bekijk de beelden hier:

