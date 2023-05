De Formule 1 zal €1 miljoen doneren aan de hulpverlening in Emilia-Romagna. In een persbericht maakt de organisatie bekend het geld te doneren aan het Regionaal Bureau voor Territoriale Veiligheid en Bescherming.

Direct na het annuleren van de Grand Prix van Emilia-Romagna kondigde Formule 1-baas Stefano Domenicali al aan dat de organisatie geld zou ophalen voor de regio. Nu heeft de Formule 1 de daad bij het woord gevoegd.

De ramp gaat Domenicali persoonlijk aan het hart, aangezien hij opgegroeid is in Emilia-Romagna. “De situatie waar de mensen in de regio mee te maken hebben is afschuwelijk, maar ik weet ook dat de veerkracht en de passie van de mensen daar deze crisis zal overleven. We moeten doen wat we kunnen om hen te steunen in deze zware tijd. Dat is waarom wij zullen doneren aan de hulpverlening op locatie. Mijn gedachten gaan, namens de gehele Formule 1-gemeenschap, uit naar iedereen die getroffen is, en we willen de hulpverleners bedanken voor hun geweldige inzet.”

Ook Ferrari doneert

Eerder in de week beloofde Ferrari ook al een donatie te doen, ook van één miljoen euro. Ferrari-CEO Benedetto Vigna verklaarde: “In tijden van nood heeft Ferrari altijd schouder aan schouder gestaan met haar gemeenschap. We wilden een concreet en onmiddellijk antwoord geven op de meest dringende behoeften van de bevolking van Emilia-Romagna, die is beproefd door een ernstige milieuramp. Met de coördinatie van de lokale autoriteiten, die wij hartelijk danken voor hun onvermoeibare werk, zal deze hulp troost bieden en een tastbaar teken zijn van de solidariteit van de hele Ferrari-familie.”

