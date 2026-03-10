Het nieuwe F1-seizoen staat volledig in het teken van ingrijpende wijzigingen in het reglement. Kleinere chassis en een complexere hybridemotor moeten de koningsklasse een nieuwe impuls geven. Daardoor krijgen de coureurs te maken met een nieuwe manier van racen en de fans met een hele reeks nieuwe begrippen. Maar wat houden Superclipping, Boost en Recharge precies in? En wat is active aero? Tijd om het nieuwe Formule 1-jargon op een rijtje te zetten.

Boost, Overtake en Recharge

De boostknop activeert een nieuwe modus die een Formule 1-auto meer elektrisch vermogen geeft. Coureurs kunnen deze modus op elk gewenst moment activeren. Via het Energy Recovery System (ERS) bouwt het hybride systeem energie op, die met één druk op de knop kan worden vrijgegeven. Op dat moment levert de motor, in combinatie met de accu, maximaal vermogen, ongeacht de positie op het circuit. Het maximale elektrische vermogen is begrensd op 350 kW en neemt bij snelheden boven de 290 km/u geleidelijk af. De modus kan zowel aanvallend als verdedigend worden ingezet.

LEES OOK: Formule 1 op de schop! Alles over de nieuwe reglementen voor 2026

Wanneer een coureur zich binnen één seconde van de auto voor hem bevindt, kan extra vermogen worden ingezet om een inhaalactie te plaatsen. Daarvoor gebruikt hij de overtake-modus. Deze modus vervangt DRS en voegt een extra strategische dimensie toe. Op elk circuit is er één detectiepunt, waarna de coureur het beschikbare vermogen in één keer kan inzetten of kan spreiden over een volledige ronde. Het verschil met de boostmodus is dat de auto ook boven de 290 kilometer per uur honderd procent van het elektrische vermogen blijft gebruiken. Dat zorgt dus voor hogere topsnelheden.

Met de rechargeknop kunnen coureurs hun accu opladen met teruggewonnen energie. Die energie kan worden gegenereerd tijdens remacties, maar ook door gas terug te nemen op rechte stukken of in langzame bochten waar slechts een deel van het beschikbare vermogen vereist is.

Wat is superclipping?

Op de rechte stukken kan ook energie worden gewonnen zonder van het gas te gaan. Dit fenomeen heet ‘superclipping’. Zoals gezegd neemt het elektrische vermogen bij snelheden boven de 290 km/u geleidelijk af. Op het moment dat alleen de verbrandingsmotor het werk overneemt, genereert het energieterugwinningssysteem weer elektriciteit voor de batterij. Superclipping vindt daarom meestal plaats aan het einde van een recht stuk of in snelle bochten.

Active aero in Formule 1

Ook op aerodynamisch vlak is er veel veranderd. De traditionele DRS-knop maakt plaats voor active aero, met verstelbare elementen in de voor- en achtervleugel. Dat maakt strategische aanpassingen mogelijk en maximaliseert de prestaties op verschillende delen van het circuit. Bovendien krijgen teams meer vrijheid om te experimenteren met uiteenlopende oplossingen. Tijdens de testdagen zagen we al diverse aerodynamische pakketten, waaronder de 180 graden draaiende spoilerflap van Ferrari.

De voor- en achtervleugels opereren in Straight Mode of in Corner Mode. Corner Mode is de neutrale modus, waarbij de flappen dicht blijven om meer neerwaartse druk te genereren. Dat levert extra grip op, waardoor de auto harder door de bochten kan. Op de rechte stukken zijn er echter de zogeheten Straight Mode-zones, waar coureurs via een knop op het stuur de vleugels kunnen openen. Dat vermindert de luchtweerstand en zorgt dus voor een hogere topsnelheid. In tegenstelling tot DRS mag Straight Mode altijd worden gebruikt wanneer een coureur in zo’n zone rijdt, ongeacht de sessie of de afstand tot zijn voorganger. Bij het aanremmen voor de bochten klappen de vleugels automatisch weer dicht.

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.