De Grand Prix van Italië is verkozen tot beste race van het afgelopen Formule 1-seizoen. In een stemming onder bezoekers van de officiële website van de Formule 1 kreeg de door Daniel Ricciardo gewonnen race op Monza 19 procent van de stemmen.

Het F1-kampioenschap 2021 gaat niet alleen de geschiedenisboeken in als het langste seizoen in de historie van de sport, maar ook als een van de spannendste. Vrijwel elke race bood spektakel, vooral tussen de twee titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar ook daarachter was het vaak bal.

De bezoekers van de website Formula1.com kregen de kans om hun beste, spannendste, opvallendste races te selecteren. De 52.000 stemmers kwamen uiteindelijk tot de volgende top vijf:

1. Grand Prix van Italië – 19%

Max Verstappen en Lewis Hamiltton elimineren elkaar op Monza. McLaren profiteert optimaal en scoort een 1-2 (Motorsport Images)

2. Grand Prix van Abu Dhabi – 16%

De ontknoping van het Formule 1-seizoen: Verstappen verslaat Hamilton en pakt in extremis de wereldtitel (Motorsport Images)

3. Grand Prix van Brazilië – 10%

Hamilton heeft een geweldig weekend in São Paulo en brengt de spanning terug in het WK (Motorsport Images)

4. Grand Prix van Azerbeidzjan – 8%

Verstapppen valt uit met een geëxplodeerde achterband. Hamilton kan niet profiteren, hij verremt zich bij de herstart (Motorsport Images)

5. Grand Prix van Hongarije – 7%

Chaos alom in Hongarije. Esteban Ocon houdt het hoofd koel en wint – met een beetje hulp van Fernando Alonso – zijn eerste Grand Prix (Motorsport Images)

