De volledige Formule 1-kalender voor het seizoen 2026 is bekend. Met de bekendmaking afgelopen dinsdag van de zes sprintraces voor volgend jaar is het hele programma voor de coureurs nu compleet. Net als het huidige seizoen zal de Formule 1 als eerste afreizen naar Australië en wordt de GP Abu Dhabi als laatst verreden. De Dutch GP vindt volgend jaar voor de laatste keer plaats in het weekend van 21 tot en met 23 augustus. Bekijk de Formule 1-kalender van 2026 hieronder.
Er staat in het 2026-seizoen maar één nieuwe Grand Prix op de kalender: de Grand Prix van Madrid. De race door de straten van de Spaanse hoofdstad vindt voor het eerst in het weekend van 11 tot en met 13 september plaats. Het is meteen de laatste keer dat de Grand Prix onder deze naam op de kalender verschijnt. Vanaf 2027 draagt de semi-stratenrace de naam ‘de Grand Prix van Spanje’. Het circuit in Madrid, de Madring, vervangt dan het Circuit de Barcelona-Catalunya.
De rest van de Grands Prix komen racefans wel bekend voor. Bekijk hieronder de volledige kalender voor het Formule 1-seizoen van 2026:
Formule 1-kalender 2026
|Datum
|Grand Prix
|Plaats
|6 – 8 maart
|Grand Prix van Australië
|Melbourne
|13 – 15 maart
|Grand Prix van China
|Shanghai
|27 – 29 maart
|Grand Prix van Japan
|Suzuka
|10 – 12 april
|Grand Prix van Bahrein
|Sakhir
|17 – 19 april
|Grand Prix van Saoedi-Arabië
|Jeddah
|1 – 3 mei
|Grand Prix van Miami
|Miami
|22 – 24 mei
|Grand Prix van Canada
|Montréal
|5 – 7 juni
|Grand Prix van Monaco
|Monaco
|12 – 14 juni
|Grand Prix van Spanje
|Barcelona
|26 – 28 juni
|Grand Prix van Oostenrijk
|Spielberg
|3 – 5 juli
|Grand Prix van Groot-Brittannië
|Silverstone
|17 – 19 juli
|Grand Prix van België
|Spa
|24 – 26 juli
|Grand Prix van Hongarije
|Boedapest
|21 – 23 augustus
|Grand Prix van Nederland
|Zandvoort
|4 – 6 september
|Grand Prix van Italië
|Monza
|11 – 13 september
|Grand Prix van Madrid
|Madrid
|24 – 26 september
|Grand Prix van Azerbeidzjan
|Bakoe
|9 – 11 oktober
|Grand Prix van Singapore
|Singapore
|23 – 25 oktober
|Grand Prix van de Verenigde Staten
|Austin
|30 oktober – 1 november
|Grand Prix van Mexico
|Mexico-Stad
|6 – 8 november
|Grand Prix van Brazilië
|São Paulo
|19 – 21 november
|Grand Prix van Las Vegas
|Las Vegas
|27 – 29 november
|Grand Prix van Qatar
|Lusail
|4 – 6 december
|Grand Prix van Abu Dhabi
|Yas Marina
Alle sprintraces op een rij
Ook in 2026 worden er uiteraard weer sprintraces verreden. De Formule 1 maakte afgelopen dinsdag bekend op welke circuits er volgend seizoen een sprintrace wordt georganiseerd. Bekijk de volledige lijst hieronder:
|Datum
|Grand Prix
|Plaats
|14 maart
|Grand Prix van China
|Shanghai
|2 mei
|Grand Prix van Miami
|Miami
|23 mei
|Grand Prix van Canada
|Montréal
|4 juli
|Grand Prix van Groot-Brittannië
|Silverstone
|22 augustus
|Grand Prix van Nederland
|Zandvoort
|10 oktober
|Grand Prix van Singapore
|Singapore
