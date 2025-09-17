De volledige Formule 1-kalender voor het seizoen 2026 is bekend. Met de bekendmaking afgelopen dinsdag van de zes sprintraces voor volgend jaar is het hele programma voor de coureurs nu compleet. Net als het huidige seizoen zal de Formule 1 als eerste afreizen naar Australië en wordt de GP Abu Dhabi als laatst verreden. De Dutch GP vindt volgend jaar voor de laatste keer plaats in het weekend van 21 tot en met 23 augustus. Bekijk de Formule 1-kalender van 2026 hieronder.

Er staat in het 2026-seizoen maar één nieuwe Grand Prix op de kalender: de Grand Prix van Madrid. De race door de straten van de Spaanse hoofdstad vindt voor het eerst in het weekend van 11 tot en met 13 september plaats. Het is meteen de laatste keer dat de Grand Prix onder deze naam op de kalender verschijnt. Vanaf 2027 draagt de semi-stratenrace de naam ‘de Grand Prix van Spanje’. Het circuit in Madrid, de Madring, vervangt dan het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De rest van de Grands Prix komen racefans wel bekend voor. Bekijk hieronder de volledige kalender voor het Formule 1-seizoen van 2026:

Formule 1-kalender 2026

DatumGrand PrixPlaats
6 – 8 maartGrand Prix van AustraliëMelbourne
13 – 15 maartGrand Prix van ChinaShanghai
27 – 29 maartGrand Prix van JapanSuzuka
10 – 12 aprilGrand Prix van BahreinSakhir
17 – 19 aprilGrand Prix van Saoedi-ArabiëJeddah
1 – 3 meiGrand Prix van MiamiMiami
22 – 24 meiGrand Prix van CanadaMontréal
5 – 7 juniGrand Prix van MonacoMonaco
12 – 14 juniGrand Prix van SpanjeBarcelona
26 – 28 juniGrand Prix van OostenrijkSpielberg
3 – 5 juliGrand Prix van Groot-BrittanniëSilverstone
17 – 19 juliGrand Prix van BelgiëSpa
24 – 26 juliGrand Prix van HongarijeBoedapest
21 – 23 augustusGrand Prix van NederlandZandvoort
4 – 6 septemberGrand Prix van ItaliëMonza
11 – 13 septemberGrand Prix van MadridMadrid
24 – 26 septemberGrand Prix van AzerbeidzjanBakoe
9 – 11 oktoberGrand Prix van SingaporeSingapore
23 – 25 oktoberGrand Prix van de Verenigde StatenAustin
30 oktober – 1 novemberGrand Prix van MexicoMexico-Stad
6 – 8 novemberGrand Prix van BraziliëSão Paulo
19 – 21 novemberGrand Prix van Las VegasLas Vegas
27 – 29 novemberGrand Prix van QatarLusail
4 – 6 decemberGrand Prix van Abu DhabiYas Marina

Alle sprintraces op een rij

Ook in 2026 worden er uiteraard weer sprintraces verreden. De Formule 1 maakte afgelopen dinsdag bekend op welke circuits er volgend seizoen een sprintrace wordt georganiseerd. Bekijk de volledige lijst hieronder:

DatumGrand PrixPlaats
14 maartGrand Prix van ChinaShanghai
2 meiGrand Prix van MiamiMiami
23 meiGrand Prix van CanadaMontréal
4 juliGrand Prix van Groot-BrittanniëSilverstone
22 augustusGrand Prix van NederlandZandvoort
10 oktoberGrand Prix van SingaporeSingapore

