De volledige Formule 1-kalender voor het seizoen 2026 is bekend. Met de bekendmaking afgelopen dinsdag van de zes sprintraces voor volgend jaar is het hele programma voor de coureurs nu compleet. Net als het huidige seizoen zal de Formule 1 als eerste afreizen naar Australië en wordt de GP Abu Dhabi als laatst verreden. De Dutch GP vindt volgend jaar voor de laatste keer plaats in het weekend van 21 tot en met 23 augustus. Bekijk de Formule 1-kalender van 2026 hieronder.

Er staat in het 2026-seizoen maar één nieuwe Grand Prix op de kalender: de Grand Prix van Madrid. De race door de straten van de Spaanse hoofdstad vindt voor het eerst in het weekend van 11 tot en met 13 september plaats. Het is meteen de laatste keer dat de Grand Prix onder deze naam op de kalender verschijnt. Vanaf 2027 draagt de semi-stratenrace de naam ‘de Grand Prix van Spanje’. Het circuit in Madrid, de Madring, vervangt dan het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De rest van de Grands Prix komen racefans wel bekend voor. Bekijk hieronder de volledige kalender voor het Formule 1-seizoen van 2026:

Formule 1-kalender 2026

Datum Grand Prix Plaats 6 – 8 maart Grand Prix van Australië Melbourne 13 – 15 maart Grand Prix van China Shanghai 27 – 29 maart Grand Prix van Japan Suzuka 10 – 12 april Grand Prix van Bahrein Sakhir 17 – 19 april Grand Prix van Saoedi-Arabië Jeddah 1 – 3 mei Grand Prix van Miami Miami 22 – 24 mei Grand Prix van Canada Montréal 5 – 7 juni Grand Prix van Monaco Monaco 12 – 14 juni Grand Prix van Spanje Barcelona 26 – 28 juni Grand Prix van Oostenrijk Spielberg 3 – 5 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 17 – 19 juli Grand Prix van België Spa 24 – 26 juli Grand Prix van Hongarije Boedapest 21 – 23 augustus Grand Prix van Nederland Zandvoort 4 – 6 september Grand Prix van Italië Monza 11 – 13 september Grand Prix van Madrid Madrid 24 – 26 september Grand Prix van Azerbeidzjan Bakoe 9 – 11 oktober Grand Prix van Singapore Singapore 23 – 25 oktober Grand Prix van de Verenigde Staten Austin 30 oktober – 1 november Grand Prix van Mexico Mexico-Stad 6 – 8 november Grand Prix van Brazilië São Paulo 19 – 21 november Grand Prix van Las Vegas Las Vegas 27 – 29 november Grand Prix van Qatar Lusail 4 – 6 december Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina

Alle sprintraces op een rij

Ook in 2026 worden er uiteraard weer sprintraces verreden. De Formule 1 maakte afgelopen dinsdag bekend op welke circuits er volgend seizoen een sprintrace wordt georganiseerd. Bekijk de volledige lijst hieronder:

Datum Grand Prix Plaats 14 maart Grand Prix van China Shanghai 2 mei Grand Prix van Miami Miami 23 mei Grand Prix van Canada Montréal 4 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 22 augustus Grand Prix van Nederland Zandvoort 10 oktober Grand Prix van Singapore Singapore

