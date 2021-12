Hoewel het huidige Formule 1-seizoen grotendeels is verlopen zoals gepland, zijn er nu al toch wat lichte zorgen om de kalender voor 2022. Met de toenemende coronamaatregelen wereldwijd loopt de Formule 1 het risico dat sommige races, net als vorig en dit jaar, niet door kunnen gaan.

Vorig jaar ging de wereld voor een groot deel op slot door het coronavirus. Ook de Formule 1 kwam voor een grote uitdaging te staan en moest het last-minute de Grand Prix van Australië afblazen. Na een halfjaar kwam er alsnog een kalender van zeventien races, al was dat, uit noodzaak, grotendeels in Europa. Dit seizoen had de Formule 1 al minder problemen, maar moesten toch enkele races afgelast worden en ging het aantal races van 23 naar 22. Voor volgend jaar staan er wel weer 23 races op de kalender, al zijn er nu al lichte zorgen bij de Formule 1 of dat allemaal kan lopen zoals gepland, nu steeds meer landen weer coronamaatregelen introduceren.

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik me niet een beetje zorgen maak, dat doe ik wel”, zegt Steve Nielsen, sportief directeur van de Formule 1, in gesprek met Motorsport.com. “Het optimisme dat we een paar maanden geleden misschien hadden dat de pandemie op zijn retour was, is de afgelopen twee of drie weken een beetje teruggeslagen.”

“Het is dus een steeds veranderende situatie”, vervolgt Nielsen. “Sinds het begin is de pandemie opgekomen en weer weggezakt, afhankelijk van de regio waar je je begeeft. En we moesten om de veranderende besmettingscijfers heen en proberen het in onze agenda te passen.”

Geheel positief klinkt het dus niet, maar Nielsen blijft wel degelijk hoopvol dat de kalender van 2022 goed kan verlopen. “Ik denk dat het enige voordeel is dat in 2020 de pandemie in elk land nieuw was. En nu, hoewel het nog steeds een verschrikkelijk iets is, leert de wereld er geleidelijk mee te leven.”