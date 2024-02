Abonnees hebben ‘m al, maar je kunt ‘m ook in de winkel vinden uiteraard: de FORMULE 1 Seizoengids 2024 (of profiteer hier van een aanbieding!) Maar liefst 116 pagina’s dik en met recht een bewaarnummer om van te smullen als voorproefje op een nieuw seizoen. Met onder meer:

Max Verstappen

We gingen op bezoek bij Red Bull Racing in Milton Keynes en troffen daar uiteraard ook Max Verstappen. Hij vertelt hoe en waarom hij fris, fruitig en gretig begint aan de jacht op wereldtitel nummer vier.

Jan Lammers, John van den Heuvel en Chatilla van Grinsven

Drie verschillende persoonlijkheden, allen Formule 1-liefhebber, in gesprek over de sport, Max Verstappen, de Dutch GP en zaken als aandacht, veiligheid, sfeer en ‘veramerikanisering’ van de sport.

Sergio Pérez

Over hem is al veel gezegd en geschreven, maar Sergio Pérez heeft ook een andere kant: die van Mexicaanse weldoener. Een portret.

Openhartige Peter van Egmond

Onze huisfotograaf loopt al een leven lang mee in de Formule 1-paddock. Hij vertelt er openhartig over in dit uitgebreide interview.

Bleekemolen & Frijns

We gaven je al een voorproefje, maar er is veel meer: onze columnisten Jeroen Bleekemolen en Robin Frijns (nieuw in 2024!) blikken uitgebreid vooruit per team: duidelijke taal over verwachtingen, obstakels en meer.

Jaar vol intriges?

In hoeverre werkt het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari al dit seizoen door in de Formule 1? We vroegen het aan vijf insiders die ieder vanuit hun eigen expertise oordelen.

Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout

Er is meer: in een uitgebreid interview praten we bij met Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout. Inmiddels getrouwd en volledig ingeburgerd in Amerika, klaar voor een nieuw Indycar-seizoen.

Techniek

Een lesje techniek met expert Ernest Knoors: Zo bouw je een Formule 1-auto!

Coureurs, teams, circuits en tijden!

Zoals het een seizoengids betaamt, vind je uiteraard in deze editie een uitgebreid overzicht met alle informatie, feiten en cijfers met betrekking tot coureur, teams, circuits en alle data en tijden per Grand Prix.

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m online!