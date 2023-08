Samen met voormalig F1-engineer en Viaplay-analist Ernest Knoors blikken we in de podcast Formule 1 Paddockpraat terug op de eerste seizoenshelft. Kan hij genieten van de dominantie van Max Verstappen en Red Bull en wat vindt hij van de prestaties van de andere teams? En wat verwacht hij voor de rest van het seizoen? Komt Aston Martin nog terug en kan McLaren de sterke vorm van de afgelopen races vasthouden?

Ook duiken we nog even de techniek in. Hoe zou zijn ideale F1-auto eruitzien en hoe kijkt hij eigenlijk naar het nieuwe motorenreglement? Uiteraard behandelen we ook nog de vragen van de luisteraars en doen we een voorspelling voor de Dutch GP. Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aansluiten.

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



