Samen met schrijver en Formule 1-romanticus Koen Vergeer blikken we in de podcast Formule 1 Paddockpraat terug op de GP van Italië. We bespreken uiteraard de tiende overwinning op rij van Max Verstappen, maar ook het heldhaftige optreden van Carlos Sainz, de sneer van Toto Wolff en kijken alvast met een schuin oog naar de komende race in Singapore. Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aansluiten.

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



