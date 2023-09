Samen met coureur Tom Coronel blikken we in de podcast Formule 1 Paddockpraat terug op de Grand Prix van Japan. Max Verstappen was ongenaakbaar en sleepte vrijwel eigenhandig de zesde constructeurstitel voor Red Bull in de wacht. Maar waarom ging het weer zo mis bij Sergio Pérez?

Wat kunnen we nog verwachten van McLaren de komende Grands Prix en moet Toto Wolff zich zorgen maken over de opkomende strubbelingen tussen Lewis Hamilton en George Russell? Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie Gerard Bos en Bas Holtkamp aansluiten.

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



