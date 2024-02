Viaplay F1-verslaggever Nelson Valkenburg is te gast in de podcast Formule 1 Paddockpraat. We hebben het uitgebreid over de testdagen in Bahrein en blikken uiteraard vooruit op de GP van Bahrein. Welke teams maakten de meeste indruk op hem, wat kunnen we dit jaar verwachten, gaat de transfer van Hamilton naar Ferrari dit seizoen al vuurwerk opleveren en maakt hij zich zorgen over Formule 1-uitzendrechten bij Viaplay?

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube. Vanuit de redactie sluiten Gerard Bos en Bas Holtkamp aan. Mis het niet!