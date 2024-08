De alarmbellen rinkelen bij Red Bull na dominante zege van McLaren in Zandvoort. Hoe kan de Oostenrijkse renstal voorkomen dat ze de strijd om beide titels verliezen? “Ze moeten vooral niet verder afzakken”, meent Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Als Ferrari en Mercedes ook nog voorbijkomen, dan is het WK echt helemaal open. Dan gaat het zo hard qua punten”, aldus Bleekemolen. “Volgens mij hebben ze bij Red Bull niet helemaal door waar het precies aan ligt.”

“En wat kun je nog doen op deze korte termijn?”, vult Frank Woestenburg aan. “Het is duidelijk dat het rommelt. Er gaan mensen weg en de verhoudingen zijn hier en daar verstoord. De ene zegt dit, de ander zegt dat. Ze hebben uiteenlopende meningen en over het algemeen is dat geen goed teken.”

Red Bull gaat achteruit

De afgelopen Grands Prix gaat het qua machtsverhouding alle kanten op. De ene keer is McLaren sterker dan Red Bull, de andere keer Mercedes. Wie maakt de meeste kans op de titel? “Als je naar Zandvoort kijkt, dan gaat het wel heel hard richting McLaren. Het lijkt ook wel of Red Bull niet verder naar voren gaat qua ontwikkeling. Sterker, het lijkt zelfs alsof ze achteruit zijn gegaan. Dat komt door de ellende achter de schermen”, denkt Bleekemolen. “Niet iedereen kijkt daar nog dezelfde kant op en reageert hetzelfde. Ze staan er niet meer als één team.”

Beluister Formule 1 Paddockpraat hier op onze site of via Spotify of Apple Podcasts.

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

Vanaf donderdag in de winkel en nu al digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell en Rico Verhoeven, Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!