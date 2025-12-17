Christian Horner werkt nog altijd aan een rentree in de Formule 1; inmiddels melden verschillende bronnen dat hij concrete gesprekken voert met Alpine. De 52-jarige Brit, die in juli door Red Bull werd ontslagen, heeft een groep investeerders om zich heen verzameld en onderzoekt de mogelijkheid om zich al in het voorjaar van 2026 weer aan een Formule 1-renstal te verbinden.

Na zijn gedwongen vertrek bij Red Bull, waar hij ruim twintig jaar als teambaas actief was, is het geen geheim dat Horner aast op een snelle terugkeer in de koningsklasse. Door zijn zogeheten gardening leave kan hij pas na de start van het seizoen 2026 officieel weer aan de slag bij een ander team. Lange tijd werd Aston Martin genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, maar teameigenaar Lawrence Stroll maakte eerder duidelijk dat Horner niet naar Silverstone zal komen. Voormalig Red Bull-topontwerper Adrian Newey, tevens een oud-collega van Horner, wordt volgend jaar teambaas bij Aston Martin.

Horner naar Alpine?

Inmiddels lijkt Alpine wél serieus in beeld voor Horner. Hij zou een rol overwegen bij het team uit Enstone, gesteund door een groep investeerders. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om een terugkeer als teambaas. Horner zou, net als Toto Wolff bij Mercedes, graag een aandelenbelang in een team verwerven. Bij Alpine liggen daarvoor mogelijk kansen. De Renault Group is grootaandeelhouder, maar sinds 2023 is 24 procent van de aandelen in handen van het Amerikaanse investeringsfonds Otro Capital. Dat fonds zou onderzoeken of het zijn belang wil verkopen.

LEES OOK: Max Verstappen heeft drukke winterstop, voltooit geheime Mercedes-test

Via Otro Capital zijn ook bekende namen aan Alpine verbonden, zoals bokser Anthony Joshua en acteur Ryan Reynolds. Mocht het fonds besluiten zijn aandelen te verkopen, dan opent dat de deur voor Horner om zich in te kopen. Daarbij lonkt een samenwerking met Alpine-topman en oude bekende Flavio Briatore. Tegenover De Telegraaf ontkende Horner niet dat er gesprekken gaande zijn met Alpine, maar verder wilde hij geen inhoudelijk commentaar geven.

Alpine kende een lastig seizoen en eindigde onderaan het constructeursklassement, terwijl het team zichtbaar worstelde met prestaties en consistentie. Vanaf volgend jaar rijdt Alpine met Mercedes-motoren, nadat besloten werd de eigen motorenafdeling te sluiten. In dat licht zou de komst van een ervaren figuur als Horner, al dan niet als mede-eigenaar, een belangrijke stap kunnen zijn voor het team. De Brit heeft immers een uitstekende staat van dienst binnen de Formule 1. Bij Red Bull veroverde hij acht rijderstitels en zes constructeurstitels.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)