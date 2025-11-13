De Formule 1 heeft een overeenkomst met de F1 Academy aangekondigd. Alle huidige F1-teams verbinden zich opnieuw aan een meerjarig partnerschap met de raceklasse. De tien teams blijven ook de komende jaren een livery en een coureur sponsoren binnen de F1 Academy. Vanaf 2027 voegt ook het nieuwe Formule 1-team Cadillac zich toe als sponsor van de juniorenserie.

Formule 1 heeft een ‘mijlpaalovereenkomst’ gesloten met F1 Academy. Alle tien de huidige F1 Teams blijven zich verbinden met de raceklasse. Ook het nieuwe Formule 1-team van Cadillac, dat in 2026 zijn debuut maakt, sluit zich vanaf 2027 aan als sponsor binnen de F1 Academy. Daarnaast heeft de serie een belangrijke reglementswijziging doorgevoerd: coureurs die in de twee voorgaande seizoenen in de serie hebben gereden, kunnen in uitzonderlijke gevallen voor een derde seizoen in aanmerking komen. Deze regel geldt exclusief voor coureurs waarvan het potentieel voor verdere groei duidelijk aantoonbaar is.

LEES OOK: Verstappen blikt terug op zijn seizoen, erkent fout in Spanje: ‘Alles ging op rood’

F1 Academy-directeur Susie Wolff benadrukte het belang van de nieuwe afspraken: “De langdurige steun van alle tien Formule 1-teams, en de toevoeging van Cadillac vanaf 2027, is een krachtig signaal voor de toekomst van de F1 Academy. We bieden niet alleen een platform voor de huidige generatie vrouwelijke coureurs, maar bouwen samen aan een route voor toekomstige generaties talent. We zijn onder de indruk van de hoeveelheid vrouwelijke talenten die uit de kartwereld komen. Door meer te focussen op individuele talentontwikkeling, inclusief de mogelijkheid voor uitzonderlijke coureurs om tot drie seizoenen deel te nemen, zullen topcoureurs de steun en kansen krijgen die ze nodig hebben om echt alles uit zichzelf te halen. Tegelijkertijd wordt gegarandeerd dat de F1 Academy-grid blijft bestaan uit de beste vrouwelijke talenten.”

Titelstrijd op de Strip

F1 Academy komt weer in actie tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Doriane Pin leidt het kampioenschap, met de Nederlandse Maya Weug op slechts 9 punten achterstand. In één weekend kan een coureur maximaal 37 punten verdienen: tien punten voor de overwinning in de eerste race, 25 punten voor de tweede race en een extra punt voor de snelste raceronde in beide races. Het belooft een spannende strijd te worden tussen de Franse Mercedes-junior en de Nederlandse Ferrari-junior.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.