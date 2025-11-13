Max Verstappen geeft toe dat het incident met George Russell tijdens de GP van Spanje een smet is op een verder vlekkeloos seizoen. De Nederlander kreeg destijds de opdracht om rivaal George Russell voorbij te laten. Daar was hij het niet mee eens – uit frustratie liet hij de Brit langszij komen om zijn RB21 vervolgens bewust tegen de Mercedes te sturen. Een openhartige Verstappen erkent dat hij toen over de schreef ging, maar zegt inmiddels te hebben geleerd van zijn fouten.

In een interview met Viaplay blikte Verstappen terug op zijn Formule 1-seizoen. Met nog drie Grands Prix te gaan moet hij er rekening mee houden dat hij zijn titel mogelijk verliest aan één van de McLaren-coureurs. Over het algemeen is Verstappen tevreden over zijn prestaties, al uitte hij ook zelfkritiek. Zo toonde hij berouw over het incident in Barcelona en gaf hij toe dat zijn boosheid daar de overhand kreeg.

‘Tevreden over mijn seizoen’

“Ik ben tevreden over mijn seizoen”, aldus Verstappen. “Het enige puntje van kritiek is de situatie in Barcelona. Wat daar gebeurde was natuurlijk niet geweldig, maar het kwam ook voort uit het feit dat ik er echt om gaf. Ik had ook kunnen zeggen: ‘Mijn auto is niet snel, ik laat hem wel gaan.”

Hij verwees daarmee naar de herstart na de safety car. Gefrustreerd over de harde banden onder zijn auto maakte hij in de laatste bocht een fout, waarna hij werd ingehaald door Charles Leclerc. Vervolgens werd hij aangevallen door George Russell, die hem op de uitloopstrook dwong.

Red Bull droeg Verstappen vervolgens op zijn positie af te staan aan Russell. De Nederlander gehoorzaamde met tegenzin – maar niet voordat hij de Mercedes in de vijfde bocht een duwtje had gegeven. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij terugviel naar de tiende plaats. Zonder zijn actie goed te praten, probeerde Verstappen het incident achteraf te verklaren. “Het komt deels doordat ik, als ik uit de auto stap, het niet kan accepteren als ik niet alles heb gegeven,” zei hij. “Dan word ik boos op mezelf. Ik kan me niet voor tachtig procent inzetten; ik moet uit de auto stappen met het gevoel dat ik tot het uiterste ben gegaan.”

‘Toen ging alles op rood’

“Ik was boos over wat er gebeurde bij de herstart”, herinnerde Verstappen zich. “En daarna over wat er gebeurde in de eerste bocht. Toen ik vervolgens te horen kreeg dat ik de positie moest teruggeven, ging alles even op rood. Dat was natuurlijk niet oké, maar daar leer je van. Zulke momenten zullen zich waarschijnlijk niet meer voordoen.”

Ondanks de soms gebrekkige RB21 is Verstappen positief over zijn seizoen. “Qua prestaties ben ik tevreden, vooral over de kwalificaties – terwijl dat, zeker aan het begin van mijn carrière, een van mijn zwakkere punten was.”

Hoewel Verstappen meerdere lastige weekenden kende, denk aan Silverstone en Hongarije, is hij ervan overtuigd dat hij vaak het maximale uit zijn auto heeft gehaald. “Je moet altijd kijken waar je nog iets hebt laten liggen”, legde hij uit. “Had ik constanter of beter kunnen zijn? Misschien. Maar gezien het materiaal dat ik had, denk ik dat ik over het algemeen het maximale eruit heb gehaald – en dat is positief.”

