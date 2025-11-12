Voordat Red Bull-teambaas Laurent Mekies aan de slag ging in Milton Keynes, was hij jarenlang werkzaam bij Ferrari. Hij herinnert zich nog goed hoe het was om Max Verstappen als concurrent te hebben – een ‘irritante’ periode, geeft Mekies lachend toe. Inmiddels werkt de Fransman nauw samen met de viervoudig wereldkampioen en heeft hij groot ontzag voor diens expertise. Volgens Mekies is Verstappen ‘de beste sensor in de auto’.

Laurent Mekies was onlangs te gast in de Red Bull-podcast ‘Talking Bull’, waar hij werd gevraagd naar zijn eerste indruk van Max Verstappen en hun huidige samenwerking. “Iedereen keek toe hoe Max in de auto deed wat hij deed”, vertelde hij. “Ik heb jarenlang genoeg moeite gehad met hem als concurrent. Wij dachten allemaal: ‘Oh, hij is zó snel.’ Het was echt heel irritant”, lachte hij. “Maar de simpele waarheid is dat je van geluk mag spreken als je met hem kunt werken. Die gast is buiten de auto nog bijzonderder dan erin.”

Ongelooflijke toewijding

“Het klinkt misschien wat vreemd om te zeggen, maar het is wél zo”, vervolgde hij op serieuze toon. “Je ontdekt zijn ongelooflijke gevoel voor techniek.” Binnen Red Bull wordt Verstappen volgens Mekies gekscherend ‘de beste sensor in de auto’ genoemd. “Vertel hem dat maar niet”, grapte hij. De teambaas ging verder in op de toewijding van de viervoudig wereldkampioen, die volgens hem totaal opgaat in de autosport.

LEES OOK: Mekies herinnert eerste FIA-taak: ‘Voorkomen dat er nóg een Verstappen zou komen’

“Hij toont een ongelooflijke mate van toewijding”, benadrukte Mekies. “De energie die hij erin steekt, en hoe hij zich onderdompelt in de wereld van de autosport – ook buiten de Formule 1 – is uniek. Soms racet hij ergens anders”, doelde Mekies op de Nürburgring-avonturen van Verstappen. “En als hij in zijn vrije weekenden niet in een echte auto stapt, dan zit hij achter zijn simulator. Overdag, ‘s nachts, of soms allebei. Als ik hem op maandag na een race bel en vraag: ;Hoe gaat het? Rust je een beetje uit?’ zegt hij steevast: ‘Nou ja, nee… ik ben aan het racen.'”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.