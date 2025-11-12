Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft onthuld dat hij ooit de opdracht kreeg om het superlicentiesysteem te herzien. De Fransman werkte tussen 2014 en 2017 bij de FIA. Jean Todt, destijds voorzitter van de autosportfederatie, droeg hem op de eisen voor het behalen van een superlicentie aan te scherpen. Hij wilde voorkomen dat er nóg meer tieners zoals Max Verstappen zouden debuteren in de Formule 1.

Voordat Mekies in 2018 bij Ferrari aan de slag ging, was hij veiligheidsdirecteur bij de FIA. Daar was hij nauw betrokken bij het opstellen van de huidige regels voor het behalen van een superlicentie. In een recente aflevering van de Red Bull-podcast ‘Talking Bull’ vertelde hij dat zijn eerste taak was om te voorkomen dat er nóg een Verstappen op de grid zou verschijnen. “Toen ik bij de FIA kwam, had Max op 17-jarige leeftijd al een superlicentie gekregen”, herinnerde hij zich.

Dat leverde Mekies direct een opmerkelijke opdracht op: “Het allereerste wat Jean Todt, die toen nog voorzitter was, tegen me zei, was: ‘Weet je, deze jonge knul, Max, heeft op zijn zeventiende al een superlicentie. Dat is belachelijk. Mensen zullen zich afvragen hoe iemand nog geen rijbewijs voor de openbare weg kan hebben, maar wél in een Formule 1-auto mag rijden. Kijk ernaar en maak een nieuwe structuur voor de superlicentie, want dit mag niet nog eens gebeuren.'”

Puntensysteem

Het resultaat was het puntensysteem dat vandaag de dag nog steeds geldt. Coureurs moeten binnen drie jaar minstens veertig punten verzamelen en minimaal achttien jaar oud zijn om te mogen racen in de Formule 1. “Dankzij Max‘ talent hebben we nu een compleet nieuw systeem, inclusief een minimumleeftijd”, bevestigde Mekies. “Het is maar goed dat hij niet weet dat ik hem destijds eigenlijk probeerde af te remmen”, besloot hij lachend.

Het huidige systeem kent af en toe wel uitzonderingen. Zo kreeg Kimi Antonelli toestemming om vóór zijn achttiende te testen met Mercedes ter voorbereiding op zijn debuut. Ook Formule 2-talent Arvid Lindblad mocht op 17-jarige leeftijd al testkilometers maken. De regels zijn de laatste jaren meerdere keren aangepast, maar blijven onderwerp van discussie. Zo kwam het systeem opnieuw onder vuur toen IndyCar-vedette Colton Herta aankondigde dat hij in 2026 Formule 2 gaat rijden – alleen zo kan hij immers de vereiste punten verzamelen.

