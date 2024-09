De FIA en de Formule 1 hebben bevestigd dat het Bahrain International Circuit in Bahrein drie testdagen zal organiseren op 26, 27 en 28 februari. In aanloop naar het jubileumseizoen van 2025 krijgen de teams drie dagen lang de kans om hun nieuwste scheurijzers goed te testen. Het kampioenschap begint half maart met een eerste Grand Prix in het Australische Melbourne.

LEES OOK: Officiële F1-kalender voor 2025: 24 Grands Prix en openingsrace in Australië

Het circuit in Bahrein heeft sinds 2009 al zes keer gediend als locatie voor pre-season testing. Volgens een officieel persbericht leent de baan zich goed voor deze speciale testdagen. “Dankzij de consistente weersomstandigheden, de combinatie van snelle en langzame bochten, en twee lange rechte stukken biedt Bahrein de ideale gelegenheid om de auto’s op de proef te stellen,” aldus de FIA.

Jubileumjaar

In 2004 was Bahrein het decor voor de eerste Grand Prix in het Midden-Oosten. In de afgelopen twintig jaar heeft het circuit negen verschillende winnaars opgeleverd van vijf verschillende teams. Onder de huidige coureurs hebben Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen en Charles Leclerc hier al een overwinning behaald. Hamilton is met vijf zeges recordhouder op het Bahrain International Circuit.

Het seizoen van 2025, dat het 75-jarig jubileum van de Formule 1 markeert, begint in Australië en zal daarna de circuits in China en Japan aandoen. Met het oog op duurzaamheid en het beperken van onnodig heen-en-weer reizen is de GP van Bahrein de vierde race op de kalender.

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!