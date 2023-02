Max Verstappen heeft op de eerste ochtend van de Formule 1-test in Bahrein de snelste tijd neergezet. De Nederlander reed in totaal 71 ronden, de snelste legde hij af in 1:32.959.

Achter Verstappen was het Carlos Sainz die rap was. De Spanjaard van Ferrari kwam tot 72 ronden en was uiteindelijk twee tiende langzamer dan Verstappen (1:33.253). Het meeste indruk maakte Alex Albon die met de Williams FW45 het productiefst was (74 ronden) en ook nog eens een keurige derde tijd liet noteren.

Video: De eerste meters van Verstappen tijdens de F1-test in Bahrein

De ochtendsessie die om acht uur Nederlandse tijd begon, kende weinig bijzonderheden, behalve het stilvallen van Felipe Drugovich, acht minuten na de start. De Braziliaan zette zijn Aston Martin met een elektrisch probleem stil langs het circuit. Het leverde een rode vlag en een onderbreking van een half uur op.

Video: Drugovich zorgt voor eerste rode vlag in Bahrein

Om 13:15 uur begint de middagsessie. Naast Verstappen komt dan ook Nyck de Vries in actie.

De snelste tijden van de ochtendsessie

Max Verstappen (Red Bull) 1:32.959 (71 ronden)

Carlos Sainz (Ferrari) 1:33.253 (72 ronden)

Alex Albon (Williams) 1:33.671 (74 ronden)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1:33.723 (67 ronden)

George Russell (Mercedes) 1:34.174 (69 ronden)

Nico Hülkenberg (Haas) 1:34.424 (51 ronden)

Felipe Drugovich (Aston Martin) 1:34.564 (40 ronden)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1:34.671 (46 ronden)

Pierre Gasly (Alpine) 1:34.822 (60 ronden)

Oscar Piastri (McLaren) 1:34.888 (52 ronden)