De Formule 2 feature race in Jeddah is tijdelijk stilgelegd na een zware crash bij de start. Théo Pourchaire kwam niet weg van zijn startplek en werd vol van achteren geraakt door Enzo Fittipaldi. De twee coureurs, die bij bewustzijn waren, zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Sauber-junior Théo Pourchaire stond op de derde startplek op het Jeddah Corniche Circuit, maar de Fransman kwam niet weg van die positie. Meerdere coureurs konden hem ternauwernood ontwijken, maar Enzo Fittipaldi, die vanaf de achttiende plek kwam, kon Pourchaire niet zien staan en knalde vol op de ART-coureur. Niet veel later werd de rode vlag gezwaaid en kwam er ook een ambulance de baan op. Beide coureurs werden volgens de FIA direct geholpen door het medisch team en waren ook allebei bij bewustzijn. Zij zijn vervolgens per ambulance en helikopter naar het King Fahad Armed Forces Hospital in Jeddah gebracht. Over eventuele blessures is nog niets bekend.

De race werd om 16:45 uur Nederlandse tijd hervat en zou twintig minuten plus een ronde duren, maar acht minuten voor het einde volgde de tweede code rood van de dag. Olli Caldwell en Guilherme Samaia kwamen met elkaar in aanraking. Ze konden allebei uitstappen, maar de race zou niet meer hervat worden. Kampioenschapsleider Oscar Piastri won de race die slechts tien minuten duurde.

De hoofdrace van de Formule 2 ging al later van start na wat herstelwerkzaamheden op de baan. De race had om 15:25 uur Nederlandse tijd moeten beginnen, maar de formatieronde ging pas om 16:03 uur van start.