In Qatar kroonde Formule 2-coureur Leonardo Fornaroli zich tot kampioen, en enkele dagen later werd hij opgenomen in McLarens driver development programma. De 21-jarige Italiaan laat geen twijfel bestaan over zijn toekomst: zijn focus ligt op de Formule 1.

Fornaroli schreef de afgelopen twee jaar geschiedenis: in 2024 pakte hij de Formule 3-titel en dit jaar kroonde hij zich tot kampioen in de Formule 2. Daarmee sluit de Italiaan zich aan bij een exclusieve groep coureurs die zowel de F3- als F2-titel opeenvolgend wonnen. In dat rijtje staan onder andere Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri en Gabriel Bortoleto. Fornaroli, die in zijn F2-campagne vier zeges en vijf podiums pakte, blikt trots terug op zijn jaar. “Eén van mijn grootste dromen is uitgekomen”, vertelt hij in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

Afgelopen week werd Fornaroli opgenomen in het McLaren-juniorprogramma. Zijn plannen voor 2025 liggen nog niet vast, maar achter de schermen wordt volgens de Italiaan volop gewerkt. “We zijn de details aan het afronden met McLaren”, zegt hij. “Zodra het programma rond is, maken we het samen bekend. McLaren biedt geweldige mogelijkheden in WEC en IndyCar, maar mijn focus blijft honderd procent op de Formule 1.” Fornaroli heeft inmiddels ook zijn eerste ontmoeting met McLaren-teambaas Andrea Stella gehad. “Andrea is een fantastisch persoon. Hij geeft me nu al waardevolle tips die mijn prestaties op en naast de baan verbeteren.”

Ontknoping in Abu Dhabi

In Abu Dhabi voelt Fornaroli geen persoonlijke druk meer, maar één doel staat nog steeds vast: de constructeurstitel winnen met zijn team Invicta Racing. “Ik wil het seizoen sterk afsluiten en natuurlijk kijk ik daarna de Formule 1-race. Met drie coureurs binnen een paar punten wordt het ontzettend spannend. Wie de beste race rijdt, wint,” zegt hij. McLaren’s nieuwste talent laat er geen twijfel over bestaan: “Ik wil naar de Formule 1.”

