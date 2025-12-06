Charles Leclerc onthult wat hij precies heeft geleerd van Lewis Hamilton tijdens het eerste jaar als Ferrari-teamgenoten. De Brit begon begin 2025 aan zijn Scuderia-avontuur, maar dat heeft nog niet de gewenste resultaten opgeleverd. Toch werkte de overstap van Hamilton naar het Italiaanse team voor Leclerc motiverend: ‘Ik kon mezelf met hem vergelijken’.

Voor Charles Leclerc zit zijn zevende seizoen in het Ferrari-rood er bijna op. De Monegask was in 2025 voor het eerst teamgenoten met Lewis Hamilton, nadat de zevenvoudig wereldkampioen vorig jaar besloot Mercedes te verruilen voor de Scuderia. Hoewel de Brit geen podiumplaats kon bemachtigen in zijn debuutseizoen bij Ferrari – en daarmee een ongewild record op zijn naam schreef – heeft Leclerc wel degelijk kunnen leren van de meer ervaren coureur.

LEES OOK: Hamilton vreest voor Hadjar: ‘Weten allemaal wat er gebeurt als coureurs naar Red Bull gaan’

“Ik heb enorm veel geleerd van Lewis, vooral over zijn manier van werken. Hoe hij zijn gegevens analyseert en welke gegevens voor hem belangrijk zijn”, vertelt Leclerc in zijn jaarlijkse interview met het Franse L’Équipe. “Ik zal niet in detail treden, maar vóór zijn komst vertrouwde ik meer op mijn intuïtie. Nu let ik veel meer op de cijfers en gegevens, vooral als het gaat om het op temperatuur brengen van de banden. Lewis is uiterst nauwkeurig als het gaat om het venster waarin het rubber goed functioneert, vooral tijdens de kwalificatie.”

‘Stond niet in zijn schaduw’

Hoewel met name de tifosi op meer had gehoopt met de komst van Hamilton naar de Italiaanse renstal – de Brit eindigt nu op P6 in het coureurskampioenschap, achter Leclerc – werkte zijn Ferrari-debuut voor de Monegask wel motiverend. “Met zijn komst had ik veel te leren. Het was voor mij een enorme motivatie om hem bij het team te zien komen, zodat ik mezelf met hem kon vergelijken”, legt Leclerc uit. “Lewis was een grote hulp en ik had niet het gevoel dat ik in zijn schaduw stond.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.