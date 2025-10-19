Lewis Hamilton ziet in Austin kans om een ongewild record te voorkomen. De Brit staat op dit moment op gelijke hoogte met oud-Ferrari-coureur Didier Pironi voor het record van meeste Grands Prix als Ferrari-coureur – achttien – zonder tijdens een hoofdrace een podiumplaats te pakken. Een volgende finishplaats naast het podium zou betekenen dat Hamilton op eenzame hoogte komt te staan. Op het Circuit of the Americas start de Brite als vijfde aan de race op zondag, waardoor hij voorzichtig durft te dromen van een podiumplek. ‘Het belangrijkst is om langs George te komen’, legt de zevenvoudig wereldkampioen uit.

Lewis Hamilton is bezig met zijn eerste jaar in het Ferrari-rood, maar de gewenste resultaten blijven daarbij nog uit. Behalve succes tijdens de sprintraces, wacht de Brit nog altijd op zijn eerste podiumplaats als coureur voor de Scuderia. Na het behalen van een vijfde startplaats tijdens de kwalificatie in Austin, gelooft Hamilton dat hij een goede kans heeft om op zondag eindelijk die langverwachte podiumplaats te pakken.

Na de kwalificatiesessie werd Hamilton gevraagd of een eerste podiumplaats mogelijk is op het Circuit of the Americas. “Dat is het zeker, ik hoef alleen maar langs George (Russell, red.). Dat is het belangrijkst”, klinkt de zevenvoudig wereldkampioen strijdvaardig. “De Mercedessen zijn snel, zoals altijd. Hij kon Max (Verstappen, red) in de sprintrace onder druk zetten. Ze hebben ook upgrades gehad, net als Red Bull. Ik weet niet hoe het met McLaren zit, maar ik weet dat Mercedes onlangs een upgrade heeft gehad, wat bij ons niet het geval is.”

‘Best tevreden over het weekend’

Tijdens de negentien rondes van de sprintrace kwam maar liefst twee keer een safety car op de baan. De coureurs kregen hierdoor nog minder tijd om factoren te ontdekken die ook van toepassing kunnen zijn op de Grand Prix van zondag. Voor Hamilton was het echter genoeg. “Ik heb zeker geleerd. Ik weet nu zeker iets meer over waar ik de auto moet plaatsen”, legt de Ferrari-coureur uit. “Over het algemeen ben ik best tevreden over het hele weekend.” Alleen tijdens de kwalificatie had de Brit last van onderstuur. “Tijdens de kwalificatie was ik niet zo sterk als tijdens de rest van het weekend. Door de enorme onderstuur moest ik te veel sturen en dat was funest voor de banden.”

