Lewis Hamilton is bang dat Isack Hadjar de volgende coureur wordt die bij Red Bull niet zal kunnen presteren. De Fransman maakt in 2026 zijn debuut bij het Oostenrijkse team, en vervangt Yuki Tsunoda. Volgens Hamilton is de Japanner een goed voorbeeld van een talentvolle coureur die bij Red Bull in een ‘moeilijke’ omgeving terecht is gekomen.

Isack Hadjar is in 2026 de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De Fransman volgt zo in de voetsporen van onder meer Alex Albon, Pierre Gasly, Sergio Pérez en Yuki Tsunoda. Veel van Hadjars voorgangers delfde echter wel het onderspit tegen de Nederlandse wereldkampioen. De laatste in de reeks, Tsunoda, kon zelfs in heel 2025 maar één keer beter kwalificeren dan Verstappen – tijdens de sprintrace in Qatar mocht de Japanner vanaf P5 de verkorte race een startplaatsje hoger aanvangen.

Hadjar zelf is niet bang om hetzelfde lot als zijn voorganger te ondergaan, maar Lewis Hamilton vreest voor de jonge coureur. “Ik heb er vandaag pas over gehoord”, zei de Ferrari-coureur op de donderdag in Abu Dhabi. “Ik ga niet liegen dat ik me daar geen zorgen over maak. Isack heeft dit jaar geweldig werk geleverd en hij is nog heel erg jong, hij leert nog steeds veel over zichzelf en zijn omgeving. Maar hij heeft dit jaar fenomenaal werk geleverd en hij heeft een geweldige aanpak.”

De zevenvoudig vreest echter dat de overstap naar Red Bull Hadjar niet ten goede zal komen. “We weten allemaal wat er gebeurt als coureurs naar Red Bull gaan en in welke omgeving je terechtkomt”, vervolgt Hamilton. “Ik ben er natuurlijk niet geweest, dus ik kan niet uit ervaring spreken, maar van buitenaf gezien is het duidelijk behoorlijk moeilijk en waar hij nu is (bij Racing Bulls, red.), lijkt hij een heel goede omgeving te hebben.”

Tsunoda

Hadjars promotie naar Red Bull gaat gepaard met het vertrek van huidige coureur Yuki Tsunoda. De Japanner wordt volgend jaar reservecoureur bij de Oostenrijkers. Volgens Hamilton is Tsunoda meteen een goed voorbeeld. “Yuki is een geweldige coureur, maar elke coureur die naar Red Bull gaat, overkomt dit”, aldus Hamilton. “Maar dat betekent niet dat die coureurs niet geweldig zijn, het is duidelijk iets anders. Dus ik hoop gewoon dat er veranderingen worden doorgevoerd die hem (Hadjar, red.) de juiste ondersteuning bieden.”

