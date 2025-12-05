Isack Hadjar kijkt uit naar zijn debuut bij Red Bull in 2026 en is ervan overtuigd dat hij zich snel zal kunnen aanpassen aan de auto van het team. Eerder deze week bevestigde Red Bull dat de Fransman volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen wordt. Daarmee is Hadjar de laatste Red Bull-junior die de grote uitdaging aangaat om naast de regerend wereldkampioen te rijden.

Hadjar kijkt met vertrouwen uit naar zijn toekomst bij Red Bull. De Racing Bulls-rookie maakt de overstap van het zusterteam naar het moederteam. “Het is een fantastisch moment in mijn carrière, dat staat vast”, zei Hadjar in Abu Dhabi. “Al het harde werk van de afgelopen jaren wordt nu beloond, maar dit is natuurlijk pas het begin van een nieuw avontuur. Ik ben ontzettend enthousiast en stap een nieuw tijdperk van de Formule 1 binnen. Qua timing kan het niet beter. Ik heb eigenlijk geen specifieke verwachtingen, omdat iedereen vanaf nul begint.”

“Ik kijk vooral uit naar januari en februari, om met het team te werken en de mensen te leren kennen. Het zal cruciaal zijn om vanaf het begin een streepje voor te hebben”, zei Hadjar. De Fransman benadrukte dat de auto van volgend jaar totaal anders zal zijn dan wat hij tot nu toe heeft gereden. “Het is niet dezelfde auto als dit jaar”, vervolgde hij. “Zoals ik al zei, krijgen we de auto die het team bouwt. Ik moet me aanpassen aan die auto, en Max zal hetzelfde moeten doen. Als de auto een bepaalde richting opgaat, zal ik in ieder geval aanwezig zijn om de veranderingen te voelen. En idealiter draag ik ook bij aan die veranderingen. Ik heb elk jaar in andere auto’s gereden en denk dat ik me daar vrij goed bij kan aanpassen, dus ik ben best wel zelfverzekerd.”

